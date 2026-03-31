Öğrenci affı için detaylar netleşiyor! İşte masadaki şartlar

AK Parti’nin hazırladığı Yükseköğretim Kanunu düzenlemesinde, tez ve akademik çalışmaları başkasına ya da yapay zekâya yazdıranlara üniversiteden çıkarma ve para cezası gibi yaptırımlar öngörülüyor. Teklifte ayrıca öğrenci affının kapsamı genişletilirken, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin düzenleme dışında bırakılması planlanıyor.

AK Parti Grup Başkanlığı'nca uzun zamandır çalışılan ve 30 madde olması öngörülen Yükseköğretim Kanunu düzenlemesi şekilleniyor. Sabah Gazetesi'nden Burcu Şen'in haberine göre, düzenlemede tezini yapay zekâya yazdıranlara da ceza öngörülüyor.

Başkalarına yazdırılan tez, makale, kitap veya projeler yoluyla diploma veya akademik unvan elde edilmesi ağır yaptırımlara bağlanacak. Bu fiilleri işleyenler, üniversiteden çıkarılacak, unvanlar da geri alınacak. Bu kişilere 5 bin ila 10 bin lira arasında adli para cezası uygulanacak.

2022 ÖNCESİ ŞARTLI



Üniversitelerle ilişiği kesilen öğrenciler için hazırlanan yeni "öğrenci affı" düzenlemesinde ise Temmuz 2022 sonrası ilişiği kesilen öğrenciler için herhangi bir şart aranmayacak.