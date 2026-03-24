2026 LGS başvuruları başladı! MEB'ten bu yıl sınava girecek öğrencilere yeni uygulama

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2026 Liselere Giriş Sınavı (LGS) başvuru ve uygulama kılavuzu yayımlandı. Buna göre 2026 LGS için başvurular 23 Mart-10 Nisan tarihleri arasında e-okul üzerinden gerçekleştirilecek. MEB tarafından alınan kararla bu yıl ilk kez öğrencilere iki sınav oturumu arasında beslenme paketi verilecek.

2026 LGS başvuruları başladı! MEB'ten bu yıl sınava girecek öğrencilere yeni uygulama 1

Milli Eğitim Bakanlığı'nca bu yıl 14 Haziran'da düzenlenecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın Başvuru ve Uygulama Kılavuzu yayımlandı. Kılavuza göre başvurular, 23 Mart-10 Nisan tarihleri arasında elektronik ortamda yapılabilecek. Sınav giriş belgeleri 3 Haziran'da ilan edilecek, sınav sonuçları ise 10 Temmuz'da açıklanacak.

2026 LGS başvuruları başladı! MEB'ten bu yıl sınava girecek öğrencilere yeni uygulama 2

ÖĞRENCİLERE BESLENME PAKETİ DAĞITILACAK

Kılavuza göre başvurular, 23 Mart-10 Nisan tarihleri arasında elektronik ortamda yapılabilecek. Sınav giriş belgeleri 3 Haziran'da ilan edilecek, sınav sonuçları ise 10 Temmuz'da açıklanacak. Kılavuza göre bu yıl ilk kez iki oturum arasında öğrencilere kuru meyveli yulaf bar, kuru üzüm, ceviz ve su içeren beslenme paketi dağıtılacak. Beslenme paketi, yalnızca sınav başvurusu sırasında velisi tarafından talep edilen öğrencilere verilecek.

Bu kapsamda veli talebi ve rızası başvuru esnasında alınacak. Beslenme paketinin içeriği ise sınav başvuru ekranında ve başvuru onay belgesinde yer alacak.

2026 LGS başvuruları başladı! MEB'ten bu yıl sınava girecek öğrencilere yeni uygulama 3

SINAV BAŞVURULARI E OKUL ÜZERİNDEN YAPILACAK

Resmi ve özel ortaokul öğrencilerinin başvuruları öğrenci velisi tarafından elektronik ortamda gerçekleştirilecek; okul müdürlükleri de başvuru sürecinde öğrenciler ve velilere rehberlik edecek. Başvurular, okul müdürlüklerince 13 Nisan'a kadar onaylanacak.

Yurt dışında e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'ne kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler de kılavuzda yer alan esaslar doğrultusunda başvurularını yapabilecek.

Bu öğrencilerin başvuru belgeleri büyükelçilikler veya başkonsolosluklar aracılığıyla 10 Nisan'a kadar ilgili e-posta adresine gönderilecek. Belgelerin asılları ise en geç 17 Nisan'a kadar Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne ulaşacak şekilde gönderilecek. Öğrenciler, başvuru durumlarını elektronik ortam üzerinden takip edebilecek.

2026 LGS başvuruları başladı! MEB'ten bu yıl sınava girecek öğrencilere yeni uygulama 4

GÖRME YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN DÜZENLEMELER GENİŞLETİLDİ

Kılavuzda özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin sınavlarda özelliklerine uygun hizmet alabilmeleri için uygulanacak tedbirler de ayrıntılı biçimde düzenlendi. Görme yetersizliği olan öğrenciler arasında yer alan az gören öğrenciler tek kişilik salonda sınava alınacak ve bu öğrencilere 20 dakika ek süre verilecek.

Ayrıca öğrencinin eğitsel performansına göre RAM Müdürlüğünce üç farklı uygulamadan biri tercih edilebilecek. Az gören öğrencilerin başarı puanı, soru muafiyeti uygulanmaksızın tüm sorular üzerinden hesaplanacak.

2026 LGS başvuruları başladı! MEB'ten bu yıl sınava girecek öğrencilere yeni uygulama 5

ÖZEL EĞİTİM İHTİYACI OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN SINAV TEDBİRLERİ

Total düzeyde görme yetersizliği olan öğrenciler ise okuyucu ve kodlayıcı eşliğinde tek kişilik salonlarda sınava alınacak ve bu öğrencilere de 20 dakika ek süre verilecek. Bu öğrenciler için sınavda resim, şekil ve grafik içeren sorular yerine eş değer sorular yer alacak; merkezi sınav puanı yine tüm sorular üzerinden hesaplanacak.

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için sınav tedbir hizmetleri ise başvuru sürecinde okul müdürlükleri ve RAM'lar aracılığıyla yürütülecek. Kılavuza göre öğrencilerin sınav giriş belgelerinde kimlik bilgilerinin yanı sıra sınavda alacakları tedbir hizmeti bilgileri de yer alacak.

2026 LGS başvuruları başladı! MEB'ten bu yıl sınava girecek öğrencilere yeni uygulama 6

BİRİNCİ OTURUMDA 50 SORU SORULACAK VE 75 DAKİKA SÜRE VERİLECEK

Merkezi sınavda 8'inci sınıf öğretim programlarında yer alan kazanımlar esas alınacak. Sorular; öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme ve bilimsel süreç becerilerini ölçecek nitelikte hazırlanacak.

Birinci oturumda Türkçe, T.C. İnkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dilden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre uygulanacak.

Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, 3 Haziran'dan itibaren elektronik ortamda okul müdürlüklerince alınacak, mühürlenip onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek. Öğrencilerin sınava gelirken fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgesi ile geçerli kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları gerekecek.

2026 LGS başvuruları başladı! MEB'ten bu yıl sınava girecek öğrencilere yeni uygulama 7

SONUÇLAR 10 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

Sınav sonuçları, 10 Temmuz tarihinde "www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Tercihlere esas kontenjan tabloları da aynı tarihte yayımlanacak.

Tercih işlemleri, 13-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek. Yerleştirmeye esas 1 ve 2'nci nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 5-14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

2026 LGS başvuruları başladı! MEB'ten bu yıl sınava girecek öğrencilere yeni uygulama 8

2026 LGS başvuruları ne zaman yapılacak?

2026 LGS başvuruları 23 Mart - 10 Nisan tarihleri arasında elektronik ortam üzerinden yapılacaktır.

LGS 2026 sınavı ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre LGS merkezi sınavı 14 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilecektir.

LGS 2026 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınav sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde MEB'in resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecektir.

LGS başvurusu nasıl yapılır?

Başvurular, öğrenci velisi tarafından e-Okul sistemi üzerinden yapılır. Okul müdürlükleri de başvuru sürecinde rehberlik eder ve başvuruları onaylar.

2026 LGS başvuruları başladı! MEB'ten bu yıl sınava girecek öğrencilere yeni uygulama 9

LGS sınav giriş belgesi ne zaman alınacak?

Fotoğraflı sınav giriş belgeleri 3 Haziran 2026 tarihinden itibaren okul müdürlükleri tarafından alınarak öğrencilere verilecektir.

LGS 2026'da kaç soru sorulacak ve süre ne kadar?

Birinci oturumda 50 soru için 75 dakika, ikinci oturumda ise 40 soru için 80 dakika süre verilecektir.

LGS 2026'da hangi derslerden soru çıkacak?

Birinci oturumda Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi, Din Kültürü ve Yabancı Dil; ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden sorular yer alacaktır.

2026 LGS başvuruları başladı! MEB'ten bu yıl sınava girecek öğrencilere yeni uygulama 10

LGS 2026'da beslenme paketi verilecek mi?

Evet, bu yıl ilk kez iki oturum arasında öğrencilere beslenme paketi verilecektir. Ancak bu hizmetten yalnızca başvuru sırasında talep eden öğrenciler faydalanabilecektir.

Beslenme paketinde neler bulunacak?

Beslenme paketinde kuru meyveli yulaf bar, kuru üzüm, ceviz ve su yer alacaktır.

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için ne gibi düzenlemeler var?

Görme yetersizliği olan öğrenciler başta olmak üzere özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için ek süre, tek kişilik salon ve okuyucu/kodlayıcı desteği gibi çeşitli tedbirler uygulanacaktır.

2026 LGS başvuruları başladı! MEB'ten bu yıl sınava girecek öğrencilere yeni uygulama 11

Yurt dışındaki öğrenciler LGS başvurusu yapabilir mi?

Evet, yurt dışında okuyan öğrenciler başvurularını kılavuzda belirtilen esaslara göre büyükelçilik veya başkonsolosluklar aracılığıyla gerçekleştirebilir.

LGS tercihleri ne zaman yapılacak?

Tercih işlemleri 13 - 24 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacaktır.

LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecektir.

