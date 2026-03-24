2026 LGS başvuruları başladı! MEB'ten bu yıl sınava girecek öğrencilere yeni uygulama

Giriş Tarihi: 24 Mart 2026 01:11 Son Güncelleme: 24 Mart 2026 01:22 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2026 Liselere Giriş Sınavı (LGS) başvuru ve uygulama kılavuzu yayımlandı. Buna göre 2026 LGS için başvurular 23 Mart-10 Nisan tarihleri arasında e-okul üzerinden gerçekleştirilecek. MEB tarafından alınan kararla bu yıl ilk kez öğrencilere iki sınav oturumu arasında beslenme paketi verilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca bu yıl 14 Haziran'da düzenlenecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın Başvuru ve Uygulama Kılavuzu yayımlandı. Kılavuza göre başvurular, 23 Mart-10 Nisan tarihleri arasında elektronik ortamda yapılabilecek. Sınav giriş belgeleri 3 Haziran'da ilan edilecek, sınav sonuçları ise 10 Temmuz'da açıklanacak.

ÖĞRENCİLERE BESLENME PAKETİ DAĞITILACAK Kılavuza göre bu yıl ilk kez iki oturum arasında öğrencilere kuru meyveli yulaf bar, kuru üzüm, ceviz ve su içeren beslenme paketi dağıtılacak. Beslenme paketi, yalnızca sınav başvurusu sırasında velisi tarafından talep edilen öğrencilere verilecek. Bu kapsamda veli talebi ve rızası başvuru esnasında alınacak. Beslenme paketinin içeriği ise sınav başvuru ekranında ve başvuru onay belgesinde yer alacak.

SINAV BAŞVURULARI E OKUL ÜZERİNDEN YAPILACAK Resmi ve özel ortaokul öğrencilerinin başvuruları öğrenci velisi tarafından elektronik ortamda gerçekleştirilecek; okul müdürlükleri de başvuru sürecinde öğrenciler ve velilere rehberlik edecek. Başvurular, okul müdürlüklerince 13 Nisan'a kadar onaylanacak. Yurt dışında e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'ne kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler de kılavuzda yer alan esaslar doğrultusunda başvurularını yapabilecek. Bu öğrencilerin başvuru belgeleri büyükelçilikler veya başkonsolosluklar aracılığıyla 10 Nisan'a kadar ilgili e-posta adresine gönderilecek. Belgelerin asılları ise en geç 17 Nisan'a kadar Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne ulaşacak şekilde gönderilecek. Öğrenciler, başvuru durumlarını elektronik ortam üzerinden takip edebilecek.

GÖRME YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN DÜZENLEMELER GENİŞLETİLDİ Kılavuzda özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin sınavlarda özelliklerine uygun hizmet alabilmeleri için uygulanacak tedbirler de ayrıntılı biçimde düzenlendi. Görme yetersizliği olan öğrenciler arasında yer alan az gören öğrenciler tek kişilik salonda sınava alınacak ve bu öğrencilere 20 dakika ek süre verilecek. Ayrıca öğrencinin eğitsel performansına göre RAM Müdürlüğünce üç farklı uygulamadan biri tercih edilebilecek. Az gören öğrencilerin başarı puanı, soru muafiyeti uygulanmaksızın tüm sorular üzerinden hesaplanacak.