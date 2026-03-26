Kendi alanında zirvede: Türkiye’den 11 üniversite ilk 500’de
QS'in 2026 alan bazlı dünya üniversite sıralamasında Türkiye'den 11 üniversite ilk 500'e girdi. İstanbul Teknik Üniversitesi mühendislikte ilk 100'e yükselirken, ODTÜ ve Boğaziçi birçok alanda listede yer aldı. Sonuçlar Türk üniversitelerinin küresel rekabetteki konumunu bir kez daha ortaya koydu.
Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Quacquarelli Symonds (QS), dünyanın en kapsamlı akademik değerlendirmelerinden biri olan 2026 Alan Bazlı Dünya Üniversite Sıralaması sonuçlarını açıkladı. Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) paylaştığı bilgilere göre değerlendirmede 100 ülkeden 1900'den fazla üniversite incelendi. Sonuçlarda Türkiye'den 11 üniversite farklı alanlarda ilk 500'e girmeyi başardı.
🏫 İLK 500'E GİREN TÜRK ÜNİVERSİTELERİ
QS 2026 alan sıralamasında farklı disiplinlerde ilk 500'e giren 11 Türk üniversitesi şu şekilde açıklandı:
➔Ankara Üniversitesi
➔Bilkent Üniversitesi
➔Boğaziçi Üniversitesi
➔Gazi Üniversitesi
➔Hacettepe Üniversitesi
➔İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)
➔İstanbul Üniversitesi
➔Koç Üniversitesi
➔Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)
➔Sabancı Üniversitesi
➔Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ)
Bu üniversiteler farklı alanlarda sıralamaya girerek Türkiye'nin yükseköğretim alanındaki görünürlüğünü artırdı.
⚙️ MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİDE İTÜ İLK 100'DE
Sıralamanın dikkat çeken sonuçlarından biri İstanbul Teknik Üniversitesi'nin mühendislik alanındaki başarısı oldu. İTÜ, 91'inci sıraya yükselerek dünyada ilk 100'e giren Türk üniversitesi olmayı başardı.
Bu alanda ilk 500'e giren üniversiteler ve sıralamaları şöyle:
|Üniversite
|Dünya Sırası
|İstanbul Teknik Üniversitesi
|91
|ODTÜ
|103
|Boğaziçi Üniversitesi
|236
|Koç Üniversitesi
|243
|Sabancı Üniversitesi
|266
|Yıldız Teknik Üniversitesi
|273
|Bilkent Üniversitesi
|290
|Hacettepe Üniversitesi
|364
📚 SANAT VE BEŞERİ BİLİMLERDE 9 ÜNİVERSİTE LİSTEDE
QS sıralamasında Sanat ve Beşeri Bilimler alanında Türkiye'den 9 üniversite ilk 500'e girmeyi başardı.
📌 Öne çıkan sıralama şu şekilde:
➔ODTÜ – 242
➔İstanbul Üniversitesi – 279
➔İstanbul Teknik Üniversitesi – 284
➔Hacettepe Üniversitesi – 305
➔Boğaziçi Üniversitesi – 305
➔Koç Üniversitesi – 383
➔Ankara Üniversitesi – 391
➔Bilkent Üniversitesi – 401-450 bandı
➔Gazi Üniversitesi – 451-500 bandı
💼 SOSYAL BİLİMLER VE İŞLETMEDE GÜÇLÜ PERFORMANS
QS'in Sosyal Bilimler ve İşletme kategorisinde de Türkiye'den birçok üniversite ilk 500'de yer aldı.
|Üniversite
|Dünya Sırası
|ODTÜ
|173
|Boğaziçi Üniversitesi
|217
|Koç Üniversitesi
|252
|Bilkent Üniversitesi
|278
|İstanbul Üniversitesi
|346
|İTÜ
|353
|Sabancı Üniversitesi
|353
|Hacettepe Üniversitesi
|401-450
|Ankara Üniversitesi
|451-500