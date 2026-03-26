Kendi alanında zirvede: Türkiye’den 11 üniversite ilk 500’de

ahaber.com.tr Haber Merkezi

QS'in 2026 alan bazlı dünya üniversite sıralamasında Türkiye'den 11 üniversite ilk 500'e girdi. İstanbul Teknik Üniversitesi mühendislikte ilk 100'e yükselirken, ODTÜ ve Boğaziçi birçok alanda listede yer aldı. Sonuçlar Türk üniversitelerinin küresel rekabetteki konumunu bir kez daha ortaya koydu.

Kendi alanında zirvede: Türkiye’den 11 üniversite ilk 500’de 1

Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Quacquarelli Symonds (QS), dünyanın en kapsamlı akademik değerlendirmelerinden biri olan 2026 Alan Bazlı Dünya Üniversite Sıralaması sonuçlarını açıkladı. Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) paylaştığı bilgilere göre değerlendirmede 100 ülkeden 1900'den fazla üniversite incelendi. Sonuçlarda Türkiye'den 11 üniversite farklı alanlarda ilk 500'e girmeyi başardı.

Kendi alanında zirvede: Türkiye’den 11 üniversite ilk 500’de 2

🏫 İLK 500'E GİREN TÜRK ÜNİVERSİTELERİ

QS 2026 alan sıralamasında farklı disiplinlerde ilk 500'e giren 11 Türk üniversitesi şu şekilde açıklandı:

Ankara Üniversitesi

Bilkent Üniversitesi

Boğaziçi Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)

İstanbul Üniversitesi

Koç Üniversitesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)

Sabancı Üniversitesi

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ)

Bu üniversiteler farklı alanlarda sıralamaya girerek Türkiye'nin yükseköğretim alanındaki görünürlüğünü artırdı.

Kendi alanında zirvede: Türkiye’den 11 üniversite ilk 500’de 3

⚙️ MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİDE İTÜ İLK 100'DE

Sıralamanın dikkat çeken sonuçlarından biri İstanbul Teknik Üniversitesi'nin mühendislik alanındaki başarısı oldu. İTÜ, 91'inci sıraya yükselerek dünyada ilk 100'e giren Türk üniversitesi olmayı başardı.

Bu alanda ilk 500'e giren üniversiteler ve sıralamaları şöyle:

ÜniversiteDünya Sırası
İstanbul Teknik Üniversitesi91
ODTÜ103
Boğaziçi Üniversitesi236
Koç Üniversitesi243
Sabancı Üniversitesi266
Yıldız Teknik Üniversitesi273
Bilkent Üniversitesi290
Hacettepe Üniversitesi364
Kendi alanında zirvede: Türkiye’den 11 üniversite ilk 500’de 4

📚 SANAT VE BEŞERİ BİLİMLERDE 9 ÜNİVERSİTE LİSTEDE

QS sıralamasında Sanat ve Beşeri Bilimler alanında Türkiye'den 9 üniversite ilk 500'e girmeyi başardı.

📌 Öne çıkan sıralama şu şekilde:

ODTÜ – 242

İstanbul Üniversitesi – 279

İstanbul Teknik Üniversitesi – 284

Hacettepe Üniversitesi – 305

Boğaziçi Üniversitesi – 305

Koç Üniversitesi – 383

Ankara Üniversitesi – 391

Bilkent Üniversitesi – 401-450 bandı

Gazi Üniversitesi – 451-500 bandı

Kendi alanında zirvede: Türkiye’den 11 üniversite ilk 500’de 5

💼 SOSYAL BİLİMLER VE İŞLETMEDE GÜÇLÜ PERFORMANS

QS'in Sosyal Bilimler ve İşletme kategorisinde de Türkiye'den birçok üniversite ilk 500'de yer aldı.

ÜniversiteDünya Sırası
ODTÜ173
Boğaziçi Üniversitesi217
Koç Üniversitesi252
Bilkent Üniversitesi278
İstanbul Üniversitesi346
İTÜ353
Sabancı Üniversitesi353
Hacettepe Üniversitesi401-450
Ankara Üniversitesi451-500
Kendi alanında zirvede: Türkiye’den 11 üniversite ilk 500’de 6

🧪 FEN BİLİMLERİ VE TIP ALANINDA HACETTEPE ÖNE ÇIKTI

QS 2026 sıralamasında Fen Bilimleri ve Tıp alanında üç Türk üniversitesi ilk 500'e girmeyi başardı.

Hacettepe Üniversitesi – 308

Ankara Üniversitesi – 390

İstanbul Üniversitesi – 451-500 bandı

Kendi alanında zirvede: Türkiye’den 11 üniversite ilk 500’de 7

🌱 DOĞA BİLİMLERİNDE İTÜ VE ODTÜ İLK 300'DE

Doğa bilimleri kategorisinde iki Türk üniversitesi ilk 300'e girmeyi başardı.

ÜniversiteDünya Sırası
İstanbul Teknik Üniversitesi251
ODTÜ300
Ankara Üniversitesi451-500
Hacettepe Üniversitesi451-500
Kendi alanında zirvede: Türkiye’den 11 üniversite ilk 500’de 8

🗣️ YÖK BAŞKANI ÖZVAR'DAN AÇIKLAMA

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türk üniversitelerinin uluslararası alandaki başarılarının artarak sürmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti. Özvar açıklamasında şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türk yükseköğretimi küresel rekabette üst sıralara yükselmeye devam edecektir. Hep birlikte daha büyük hedeflere ulaşmak için planlı ve kararlı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sıralamalarda yer alan tüm üniversitelerimizi kutluyorum."

Kendi alanında zirvede: Türkiye’den 11 üniversite ilk 500’de 9

📊 QS SIRALAMASI NASIL HAZIRLANIYOR?

QS'in alan bazlı dünya sıralaması beş ana ölçüt kullanılarak hazırlanıyor. Bu kriterler üniversitelerin akademik gücünü ve araştırma etkisini ortaya koyuyor.

📌 Değerlendirmede kullanılan temel göstergeler şu şekilde:

Akademik itibar

İşveren itibarı

Makale başına düşen araştırma atıf sayısı

H indeksi (araştırma üretkenliği göstergesi)

Uluslararası araştırma ağı

Bu göstergeler sayesinde üniversitelerin hem bilimsel üretimi hem de küresel akademik bağlantıları analiz ediliyor.

