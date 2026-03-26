QS 2026 sıralamasında Fen Bilimleri ve Tıp alanında üç Türk üniversitesi ilk 500'e girmeyi başardı.

"Türk yükseköğretimi küresel rekabette üst sıralara yükselmeye devam edecektir. Hep birlikte daha büyük hedeflere ulaşmak için planlı ve kararlı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sıralamalarda yer alan tüm üniversitelerimizi kutluyorum."

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türk üniversitelerinin uluslararası alandaki başarılarının artarak sürmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti. Özvar açıklamasında şu değerlendirmeyi yaptı:

📊 QS SIRALAMASI NASIL HAZIRLANIYOR?

QS'in alan bazlı dünya sıralaması beş ana ölçüt kullanılarak hazırlanıyor. Bu kriterler üniversitelerin akademik gücünü ve araştırma etkisini ortaya koyuyor.

📌 Değerlendirmede kullanılan temel göstergeler şu şekilde:

◾Akademik itibar

◾İşveren itibarı

◾Makale başına düşen araştırma atıf sayısı

◾H indeksi (araştırma üretkenliği göstergesi)

◾Uluslararası araştırma ağı

Bu göstergeler sayesinde üniversitelerin hem bilimsel üretimi hem de küresel akademik bağlantıları analiz ediliyor.