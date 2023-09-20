"ÖGG sınavı ne zaman yapılacak 2023? Özel Güvenlik 105. Yenileme Eğitim sınav tarihi açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi Yazılı Sınavı'nın (ÖGG) dördüncüsü için geri sayım sürüyor. Özel Güvenlik 105. Temel Eğitim ve 80. Yenileme Eğitimi Sınavı'nın tarihi Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı 2023 sınav takvimiyle paylaşıldı. İşte konu hakkında son gelişmeler...