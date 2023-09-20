20 Eylül 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri ÖGG sınavı ne zaman yapılacak 2023? Özel Güvenlik 105. Yenileme Eğitim sınav tarihi açıklandı mı?

ÖGG sınavı ne zaman yapılacak 2023? Özel Güvenlik 105. Yenileme Eğitim sınav tarihi açıklandı mı?

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 20.09.2023
ABONE OL
ÖGG sınavı ne zaman yapılacak 2023? Özel Güvenlik 105. Yenileme Eğitim sınav tarihi açıklandı mı?

"ÖGG sınavı ne zaman yapılacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Özel Güvenlik 105. Temel Eğitim ve 80. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) tarihi yıllık takvimle birlikte paylaşıldı. Takvime göre, ÖGG sınavı ekim ayı içerisinde gerçekleştirilecek. İşte konu hakkında detaylar...

"ÖGG sınavı ne zaman yapılacak 2023? Özel Güvenlik 105. Yenileme Eğitim sınav tarihi açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi Yazılı Sınavı'nın (ÖGG) dördüncüsü için geri sayım sürüyor. Özel Güvenlik 105. Temel Eğitim ve 80. Yenileme Eğitimi Sınavı'nın tarihi Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı 2023 sınav takvimiyle paylaşıldı. İşte konu hakkında son gelişmeler...

SINAV TARİHİ

ÖZEL GÜVENLİK 105. TEMEL EĞİTİM VE 81. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 21 Ekim 2023 Cumartesi günü uygulanacak.

SINAV TALİMATINDA YER ALAN TARİHLER

24/10/2023

Sınav sorularının ve cevap anahtarlarının yayınlanmasının planlandığı tarihtir.

25-27/10/2023

Adayların yazılı sınav sorularına itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığıdır.

01/11/2023

Yazılı sınav sorularına itiraz sonuçlarının açıklanacağı tarihtir.

10/11/2023

Sınav sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.

13-15/11/2023

Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığıdır.

15/11/2023

Yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA