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Ara tatil ne zaman? 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12'nci sınıflar kasıma ara tatil hangi tarihte? MEB 2023-24 eğitim yılı takvimi...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.09.2023
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Ara tatil ne zaman? 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12’nci sınıflar kasıma ara tatil hangi tarihte? MEB 2023-24 eğitim yılı takvimi...

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullarda yeni eğitim öğretim dönemi 11 Eylül itibariyle başladı ve öğrenciler ders başı yaptı. Bu dönemin başlamasıyla birlikte, öğrenciler, öğretmenler ve veliler ara tatil tarihlerini merak etmeye başladı. Ara tatiller, öğrencilere dinlenme ve nefes alma fırsatı sunarken, aynı zamanda öğretmenler için de planlamalarını gözden geçirme imkanı sağlar. 2023-2024 eğitim öğretim yılında ara tatil tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlendi. İşte detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlama tarihini duyurarak yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmeni yeni ders yılına hazırladı. 11 Eylül tarihinde başlayan bu yeni eğitim öğretim yılı kadım ayı itibarıyla ilk ara tatiline çıkacak. İşte merak edilen detaylar...

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

MEB 2023-2024 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimini yayınlandı. Takvimler beraber ara tatil, sömestr ve okulların kapanacağı tarihler de belli oldu.

📌Buna göre Kasım ara tatili; 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek.

SÖMESTER (YARIYIL) VE ARA TATİL TAKVİMİ

🕖Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek.

🕖Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.

🕖İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek.

🕖İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

İLOKULLARDA YAZILI SINAV KALKTI MI?

Okul öncesi ve ilkokul 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıflarda değerlendirme sınavla yapılmayacak. Yani ilkokulda yazılı sınavlar tamamen kaldırıldı. Ortak sınav sistemine de dahil olmayan bu kademedeki öğrencilerin akademik ve sosyal gelişiminin takibi ders öğretmenleri tarafından yapılacak. Notlandırma, bu takip sonucu ortaya çıkan değerlendirmelerle, süreç odaklı yapılacak. Öğrenciler, katılım gözlem formları, oyun temelli değerlendirmeler ve verilen görevleri yerine getirme amaçlı ölçme araçları ile takip edilecek. 2021 yılında pandemi tedbirleri kapsamında alınan karar gereği 1,2 ve 3'üncü sınıflarda sınav uygulaması yapılmıyordu. Bunun yerine sınıf içi değerlendirmelere göre öğrencilere karne veriliyor, yazılı sınav uygulaması sadece 4'üncü sınıflarda yapılıyordu.. Böylece yeni yönetmelikle 1, 2 ve 3 'üncü sınıflarda pandemi uygulaması kalıcı hale getirilirken 4'üncü sınıflarda da yazılı sınavın kalmasıyla ilköğretim kademesinde yazılı sınav uygulaması tamamen kaldırılmış oldu.

Öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma, yazma gibi dört alandaki becerilerinde gelişimlerini izlemek için iki yılda bir Türkçe dil beceri sınavları yapılacak. Bu Sınav elektronik ortamda veya yazılı olarak uygulanabilecek. Ayrıca öğrencilerin akademik başarılarının ölçüldüğü 'ABİDE' sınavları iki yılda bir belirlenen okullarda uygulanacak.

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