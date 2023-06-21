"AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Anadolu Üniversitesi AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi final sınavlarının tamamlanması ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Peki, AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Anadolu Üniversitesi AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı?