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AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Anadolu Üniversitesi AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.06.2023
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AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Anadolu Üniversitesi AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı?

"AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final sınavları 3-4 Haziran ve 10-11 Haziran tarihleri arasında düzenlenmişti. Peki, AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Anadolu Üniversitesi AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı?

"AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Anadolu Üniversitesi AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi final sınavlarının tamamlanması ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Peki, AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Anadolu Üniversitesi AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde " Öğrenci Girişi" sayfasından açıklanıyor.

SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLİR?

AÖF sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrencilerin Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerinin kullandığı login.anadolu.edu.tr sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapmaları gerekiyor.

AÖF GEÇME NOTU KAÇ?

Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir. Ders başarı puanınınız Ara sınavın %30u, Dönem Sonu sınavında %70 i alınarak hesaplanır.

Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.

İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan derslerde ise ara sınav notunun %40'ı, dönem sonu sınav notunun %60'ı alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.

Ödev uygulaması olan derslerde yapılan sınavlar sonucunda alınan notların "Başarı Notu"na katkısı; ara sınav notunun %30'u, ödev notunun %20'si, dönem sonu sınav notunun %50'sidir. Yaz okulu sınavı sonucunda alınan notun "Başarı Notu"na katkısı %100'dür.

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