ÖGG sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 102. Özel Güvenlik sonuç tarihi EGM

Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı merak konusu oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından düzenlenen 102. Temel Eğitim ve 78. Dönem Eğitim Sınavı sonuç tarihleri araştırılmaya başlandı. Peki 102. ÖGG sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte konuya ilişkin merak edilenler...