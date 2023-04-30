ÖGG sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 102. Özel Güvenlik sonuç tarihi EGM
102. Temel Eğitim ve 78. Dönem Eğitim Sınavı 30 Nisan Pazar günü gerçekleştirildi. Özel Güvenlik olmak isteyen adayları sınavın ardından sonuçları araştırmaya başladı. Sonuç tarihi için gözler EGM'ye çevrildi. Adaylar arama motorlarında "ÖGG sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?" sorusunu araştırıyor. İşte tüm detaylar...
Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı merak konusu oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından düzenlenen 102. Temel Eğitim ve 78. Dönem Eğitim Sınavı sonuç tarihleri araştırılmaya başlandı. Peki 102. ÖGG sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte konuya ilişkin merak edilenler...
102. ÖGG SINAVI NE ZAMAN?
Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavı bu hafta sonu 30 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirildi.
Yapılan duyuruda "19/02/2023 tarihinde yapılması planlanan Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavı, yaşanan deprem afeti nedeniyle 30/04/2023 tarihine ertelenmiştir.
Daha önce başvuru kaydı bulunan adayların müracaatları 30/04/2023 tarihinde yapılacak olan sınavda geçerli olacaktır.
Bu kapsamda, 30/01/2023 tarihinde ilan edilen yerleştirme işlemi iptal edilmiş olup yeni sınava ait işlemler ile adayların sınav ili değişikliği talepleri yayımlanacak olan Sınav Talimatı doğrultusunda yeniden yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.
102. ÖZEL GÜVENLİK SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
102. özel güvenlik sonuçları için bir tarih verilmedi. Sonuçların Mayıs ayı içerisinde adayların erişime açılması bekleniyor. Konuya ilişkin açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.
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