"MBSTS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? DİB-MBSTS bugün açıklanacak mı, saat kaçta?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı, ÖSYM tarafından 30 Nisan Pazar günü düzenlenecek. Peki, MBSTS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? DİB-MBSTS bugün açıklanacak mı, saat kaçta?