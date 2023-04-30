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MBSTS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? DİB-MBSTS bugün açıklanacak mı, saat kaçta?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.04.2023
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MBSTS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? DİB-MBSTS bugün açıklanacak mı, saat kaçta?

"MBSTS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı, ÖSYM tarafından 30 Nisan Pazar günü düzenlenecek. Peki, MBSTS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? DİB-MBSTS bugün açıklanacak mı, saat kaçta?

"MBSTS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? DİB-MBSTS bugün açıklanacak mı, saat kaçta?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı, ÖSYM tarafından 30 Nisan Pazar günü düzenlenecek. Peki, MBSTS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? DİB-MBSTS bugün açıklanacak mı, saat kaçta?

DİB MBSTS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYIP, KAÇTA BİTECEK?

2023 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2023-DİB-MBSTS), 30 Nisan 2023 tarihinde yapılacak.

Sınav, saat 14.45'te başlayacak

DİB-MBSTS SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

2023-DİB-MBSTS 90 dakika sürecek. Bu süre içerisinde adaylara çoktan seçmeli 60 sorudan oluşan bir test uygulanacak.

Sınav sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar, sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.

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