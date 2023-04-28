ALES sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? ÖSYM ALES sınav puanı kaç yıl geçerli? Sınav tarihi...

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES sonuçları için ÖSYM takvimi duyurdu. Sonuçların erken açıklanması gibi bir gündem maddesi bulunmuyor.Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi takvimine göre yılın ilk oturumu olan ALES sonuçları 10 Mayıs 2023 tarihinde erişime açılacak.