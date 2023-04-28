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ALES sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? ÖSYM ALES sınav puanı kaç yıl geçerli? Sınav tarihi...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.04.2023
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ALES sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? ÖSYM ALES sınav puanı kaç yıl geçerli? Sınav tarihi...

ALES sonuçlarının açıklanacağı tarih merak konusu oldu. ALES 2023/1 sınavı 16 Nisan tarihinde gerçekleştirilmişti. ALES puanlarıyla yüksek lisans, araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve okutman gibi kadrolara başvuru yapılabiliyor. ALES sonuçları açıklandı mı? sorusu gündeme getirilirken, sınav sonuçlarının kaç yıl geçerli olacağı merak ediliyor. İşte, detaylar...

ALES sonuç tarihi belli oldu! 16 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilen sınava katılan adaylar, sonuçların açıklanacağı günü bekliyor. ALES sonuçları açıklandığında osym.gov.tr adresinden erişime açılacak. Peki, ALES sonuçları açıklandı mı? ALES sonuç tarihi belli oldu mu? İşte, ALES 2023 sınav sonuçlarının açıklanacağı gün...

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES sonuçları için ÖSYM takvimi duyurdu. Sonuçların erken açıklanması gibi bir gündem maddesi bulunmuyor.Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi takvimine göre yılın ilk oturumu olan ALES sonuçları 10 Mayıs 2023 tarihinde erişime açılacak.

Sınav sonuç ekranında adayların sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türlerinden elde ettikleri sonuçlar ve doğru-yanlış cevap sayıları yer alacak. Sonuçlar Türkçe ve İngilizce olurken adayların başarı sıralamaları ekranda görüntülenebilecek.

ALES SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

ALES 2023/1 oturum sonuçları mail yoluyla veya basılı olarak adaylara ulaştırılmayacak. Sınava katılan adaylar, sonuçları osym.gov.tr adresinden sorgulayacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

ALES SONUÇ SORGULAMA EKRANI!

ALES SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

ALES puanı sonuçlar açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir.

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