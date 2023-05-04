"ÖGG sınav sonuçları bugün mü, yarın mı açıklanacak? ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sınav değerlendirmesinde adayların doğru cevapları ile netlerini inceleyecek olan Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, ÖGG sınav sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğü'nün www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" sitesinden ilan edecek. Peki, ÖGG sınav sonuçları bugün mü, yarın mı açıklanacak? ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?