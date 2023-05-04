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ÖGG sınav sonuçları bugün mü, yarın mı açıklanacak? ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.05.2023
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ÖGG sınav sonuçları bugün mü, yarın mı açıklanacak? ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

"ÖGG sınav sonuçları bugün mü, yarın mı açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, ÖGG sınav sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğü'nün www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" sitesinden ilan edecek. Peki, ÖGG sınav sonuçları bugün mü, yarın mı açıklanacak? ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

"ÖGG sınav sonuçları bugün mü, yarın mı açıklanacak? ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sınav değerlendirmesinde adayların doğru cevapları ile netlerini inceleyecek olan Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, ÖGG sınav sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğü'nün www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" sitesinden ilan edecek. Peki, ÖGG sınav sonuçları bugün mü, yarın mı açıklanacak? ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

102. dönem ÖGG sınavı 19 Şubat'ta yapılacaktı. Depremden sonra yapılan duyurunun ardından sınavın 30 Nisan'da yapılacağı bilgisine yer verildi.

EGM'den yapılan açıklamada; "19/02/2023 tarihinde yapılması planlanan Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavı, yaşanan deprem afeti nedeniyle 30/04/2023 tarihine ertelenmiştir. Daha önce başvuru kaydı bulunan adayların müracaatları 30/04/2023 tarihinde yapılacak olan sınavda geçerli olacaktır." ifadelerine yer verildi. ÖGG sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin bir bilgi henüz paylaşılmadı.

ÖGG SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 50 TL ücret yatıracaklar.

Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET'e yapacak.

Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacak.

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