Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman? MEB 2023 İOKBS sınavı hangi tarihte yapılacak?
"Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İlköğretim 5,6,7,8. lise 9,10 ve 11’nci sınıf öğrencilerinin katılacağı bursluluk sınavı 3 Eylül tarihinde düzenlenecek. İOKBS başvuruları okul müdürlüklerinden veya e-Okul üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman? MEB 2023 İOKBS sınavı hangi tarihte yapılacak?
"Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman? MEB 2023 İOKBS sınavı hangi tarihte yapılacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İlköğretim 5,6,7,8. lise 9,10 ve 11'nci sınıf öğrencilerinin katılacağı bursluluk sınavı 3 Eylül tarihinde düzenlenecek. İOKBS başvuruları okul müdürlüklerinden veya e-Okul üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman? MEB 2023 İOKBS sınavı hangi tarihte yapılacak?
BURSLULUK SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Bursluluk sınavı başvuru işlemleri meb.gov.tr adresinden veya e-Okul üzerinden gerçekleştirilebilir. Ayrıca öğrencinin başvuru şartlarını taşıması durumunda öğrenci velisi okul müdürlüğünden sınav başvurusu yapabilir.
Henüz 2023 yılı bursluluk sınavı başvuru işlemleri başlamadı. Geçtiğimiz yıl başvurular 21 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı. Önümüzdeki ay başvuru sürecine ilişkin Milli Eğitim Bakanlığının bilgilendirme yapması bekleniyor.
2023 BURSLULUK SINAVI TARİHİ BELLİ OLDU
Milli Eğitim Bakanlığı 2023 yılı sınav uygulama takvimini yayınladı. Bursluluk sınav olarak da bilinen İOKBS 3 Eylül 2023 tarihinde düzenlenecek. Bursluluk sınavlaıında öğrencilere eğitim aldıkları kademeye göre toplam 100 soru yöneltilecek. Sayısal ve sözel olmak üzere iki oturumda yapılacak sınav toplam 120 dakika sürecek.
BURSLULUK SINAV BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Bursluluk sınavı başvuru şartları henüz belli olmadı. MEB tarafından kılavuzun yayınlanması ile birlikte ekonomik durum şartları netlik kazanacak. Geçtiğimiz yıl başvuru şartları şu şekildeydi;
Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,
c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak,
ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/cezası almamış olmak,
d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2021 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2022 Mali Yılı için tespit edilen 18.160,00 (onsekizbinyüzaltmış) TL'yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2021 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.
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- Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman? MEB 2023 İOKBS sınavı hangi tarihte yapılacak?
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