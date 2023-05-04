Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman? MEB 2023 İOKBS sınavı hangi tarihte yapılacak?

2023 BURSLULUK SINAVI TARİHİ BELLİ OLDU

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 yılı sınav uygulama takvimini yayınladı. Bursluluk sınav olarak da bilinen İOKBS 3 Eylül 2023 tarihinde düzenlenecek. Bursluluk sınavlaıında öğrencilere eğitim aldıkları kademeye göre toplam 100 soru yöneltilecek. Sayısal ve sözel olmak üzere iki oturumda yapılacak sınav toplam 120 dakika sürecek.