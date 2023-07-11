2023 Ücretli Öğretmenlik başvurusu ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nereden ve nasıl yapılır?
"2023 Ücretli Öğretmenlik başvurusu ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. MEB'in 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı takvimini yayınlaması ile birlikte, ücretli öğretmenlik başvuruları için araştırmalar hız kazandı. Eğitim öğretim kurumlarında görev yapmak isteyen öğretmen adayları, bu sene de başvurularını Milli Eğitim Müdürlükleri ya da e-Devlet üzerinden gerçekleştirecek. Peki, 2023 Ücretli Öğretmenlik başvurusu ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nereden ve nasıl yapılır?
"2023 Ücretli Öğretmenlik başvurusu ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nereden ve nasıl yapılır?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni eğitim ve öğretim yılı takviminin yayınlanması ile birlikte, eğitim ve öğretim kurumlarında görev yapmayı isteyen adaylar, 'Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı, başvurular nasıl ve nereden yapılır' sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, 2023 Ücretli Öğretmenlik başvurusu ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nereden ve nasıl yapılır?
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI 2023 NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Ücretli öğretmenlik başvurusu Temmuz ve Ağustos aylarında alınıyor. Her ilçede ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle başvuruda bulunulacak ilçenin Milli Eğitim Müdürlüğü'nden bilgi alınması daha sağlıklı olacaktır.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENİN GÖREVLERİ NELERDİR?
Ücretli öğretmenlerin görevleri branşlarına ve çalıştıkları kuruma göre farklılık gösterir.
1- Okul öncesi öğretmenler de ücretli çalışabilir. 4- 6 yaş arasındaki çocukların sosyal becerilerini geliştirmek ve onarı ilköğretime hazırlamak, ücretli okul öncesi öğretmenlerin görevleri arasında yer alır.
2- Sınıf öğretmenlerinin görevleri öğrencilere okuma yazma öğretmektir. Ek olarak sınıf öğretmenleri matematik, beden eğitimi, müzik ve fen bilimleri derslerine de girer. Öğrencilerin çok yönlü gelişimlerinde önemli bir rol oynayan sınıf öğretmenleri, yarım dönem ya da 1 yıl boyunca eğitim verebilir.
3- Ücretli öğretmenler sınıf içerisinde disiplini sağlar.
4- Öğrencilerin ders içerikleriyle ilgili sorduğu soruları yanıtlar.
5- Öğrencilerin sosyal yönlerini ve iletişim becerilerini geliştirecek etkinlikler düzenlemek.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
18 yaşını doldurmuş olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
TCK 53. madde kapsamına giren suçlardan hüküm giymemiş olmak,
Erkek adaylar için askerlik yükümlülüğü bulunmamak; askerliğini yapmış, tecil ettirmiş ya da askerlikten muaf olmak,
Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı herhangi bir kurumda çalışmamak.
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- 2023 Ücretli Öğretmenlik başvurusu ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nereden ve nasıl yapılır?
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