KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK bursu ne zaman yatacak 2023-2024?
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi olanaklarından faydalanmak isteyen öğrenciler, geçtiğimiz haftalarda başvurularını tamamlamıştı. Şimdi ise gözler GSB'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Peki KYK burs başvuruları ne zaman belli olacak? İşte, haberin detayları...
2023-2024 öğretim yılı için Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından sağlanan burs sonuçları, öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Bu sebeple e-Devlet ekranı sık sık ziyaret ediliyor. Başvurularını tamamlayan üniversite öğrencileri, sonuçları T.C. kimlik numaraları ile sorgulayabilecekler.
2023-2024 KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
KYK burs sonuçları henüz erişime açılmadı. Burs başvurusu değerlendirme süreci başlarken 12 farklı devlet kurumundan alınan bilgiler öğrencilerin burs başvurusu esnasında verdiği bilgiler ile karşılaştırılıyor. Burs verilirken öğrencinin ve ailesinin ekonomik durumu belirleyici olacak.
Geçtiğimiz yıl başvuru işlemleri 26 Kasım'da sona ermiş ve sonuçlar 16 Aralık'ta erişime açılmıştı. Bu yıl sonuçların en geç 14 Kasım'a kadar açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi "KYK burs sonuçları açıklandı" duyurusu geldiğinde detaylar haberimize eklenecektir.
KYK BURS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Yüz binlerce aday burs başvurusunda bulunduğundan e-Devlet ekranında zaman zaman yoğunluk olabiliyor. Geçtiğimiz yıllarda burs başvuru sonucu erişime açıldığında adaylar sorgulama işlemi yapmak için beklemek zorunda kalmıştı. Adaylar e-Devlet kapısı uygulamasını telefonlarının mobil marketlerinden indirerek daha hızlı sorgulama işlemi yapabilir.
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KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAR?
KYK burs ödemeleri kimlik numarasının son hanesine göre öğrencilere yatıyor. Bu seneki burs başvuruları tamamlandıktan ve sonuçlarının açıklanmasından sonra KYK tarafından belirlenen tarihlerde hesaplara burslar yatmış olacak. KYK burs ve kredisi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10.günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor.
Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler. Ayrıca öğrenciler bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler.
KYK BURS VE KREDİ 2024 NE KADAR OLDU?
Lisans ve ön lisans öğrencileri 1250 TL'den 2 bin TL'ye,
Yüksek lisans öğrencileri 2 bin 500 TL'den 4 bin TL'ye
Doktora öğrencileri 3 bin 750 TL'den 6 bin TL'ye çıkarıldı.
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