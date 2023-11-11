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AUZEF sınav soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? AUZEF vize sonuçları hangi tarihte belli olacak? AUZEF 2023-2024 SINAV TAKVİMİ!

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.11.2023 Güncelleme Tarihi: 11.11.2023
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AUZEF sınav soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? AUZEF vize sonuçları hangi tarihte belli olacak? AUZEF 2023-2024 SINAV TAKVİMİ!

"AUZEF vize soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Bu hafta sonu düzenlenecek olan İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınavları öncesinde adaylar, sınav soruları ve cevaplarıyla ilgili merak içerisine girdi. Güz dönemi ara sınavları, 11-12 Kasım tarihlerinde üç oturum halinde gerçekleştirilecek. Peki, AUZEF vize sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...

AUZEF öğrencilerinin aylardır bekledikleri güz dönemi vize sınavı 11 ve 12 Kasım tarihlerinde yapılacak. Cumartesi ve Pazar günleri düzenlenecek sınavlar, sabah ve öğle olmak üzere toplamda üç oturumda gerçekleşecek. Peki, AUZEF sınav soruları ve cevap kitapçığı ne zaman açıklanacak?

AUZEF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

İstanbul Üniversitesi henüz soruların ve cevapların erişime açılacağı tarihi henüz duyurmadı.

AUZEF sınavları kurum tarafından belirtilen tarihlerde 3 oturum olarak düzenleniyor.

Sınavların bitmesi ile birlikte AUZEF soruları ve cevapları için internette erişime açılaması bekleniyor.

AUZEF SINAVLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

Çoktan seçmeli sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.

Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.)

AUZEF 2023-2024 SINAV TAKVİMİ

➡Ara Dönem (Vize) Sınavları 11 Kasım - 12 Kasım 2023 (YARIN)

➡Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 23 Aralık - 24 Aralık 2023

➡Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 03 Şubat -04 Şubat 2024

AUZEF GEÇME NOTU KAÇ?

Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/telafi sınavının ise %70 olacak.

Uzaktan öğretim programlarında; Ders puanı = (15 x 5) = 75 olacaktır.

Uzaktan öğretim programlarında bir öğrencinin bağıl değerlendirmeye katılabilmesi için bitirme/bütünleme sınavlarında en az 50 puan alması gerekir.

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