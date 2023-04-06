06 Nisan 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri 2023 ALES/1 sınav yerleri açıklandı! ÖSYM AİS ile 2023 ALES sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

2023 ALES/1 sınav yerleri açıklandı! ÖSYM AİS ile 2023 ALES sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.04.2023
ABONE OL
2023 ALES/1 sınav yerleri açıklandı! ÖSYM AİS ile 2023 ALES sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

2023 ALES/1 sınav yerleri açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklaması ile ALES sınav yerlerinin açıklandığı duyuruldu. Sınava katılım gösterecek olan adaylar, TC kimlik numaraları ve şifreleriyle sınav giriş belgelerini sorgulayabilecekler. İşte, ÖSYM AİS ile 2023 ALES sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

ALES sınav yerleri, sınava katılım sağlayacak olan binlerce adayın gündeminde yer alıyor. Adaylar sınav giriş belgesini ALES sınav yeri sorgulama ekranı üzerinden TC kimlik numaraları ve şifrelerini girerek gerçekleştirecek. İşte, ÖSYM AİS ile 2023 ALES sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

ALES SINAV GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI

16 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2023-ALES/1) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 06 Nisan 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

DİKKAT!

16 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak 2023-ALES/1 Sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

SINAV GÜNÜ ADAYLARIN BULUNDURMASI YASAK EŞYALAR

Çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla;

kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz

toplu iğne, kâğıt/madeni para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz,

fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla, Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla, Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla Şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle Kutu/şişe içerisinde ilaçla gelmeleri kesinlikle yasaktır.

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM 2023/1 ALES sınav sonuçları için henüz bir takvim açıklamadı. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA