AÖL sınavları yeniden yapılacak mı? Açık Lise sınavları iptal olunca ne olur?

Yeni AÖL sınavları ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan Açıköğretim Lise sınavlarında 60 bin kişinin kopya çekildiği ortaya çıktı..Ülke gündemine oturan bu haberin ardından arama motorlarında Açık Lise sınavı iptal mi oldu, iptal olunca ne olur? AÖL yeniden yapılacak mı? sorularının cevabı ise merak konusu oldu. İşte, AÖL sınavı hakkında merak edilenler...

AÇIK LİSE SINAVLARI NEDEN İPTAL OLDU?

Açıköğretim lisesi birinci dönem sınavları 9 Aralık 2022'de çevrimiçi olarak başladı. 11 gün erişim süresi olan sınava giren öğrencilerin cep telefonlarıyla soruların fotoğraflarını çekerek paylaştıkları belirlendi.