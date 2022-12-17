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AÖL sınavları yeniden yapılacak mı? Açık Lise sınavları iptal olunca ne olur?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.12.2022
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AÖL sınavları yeniden yapılacak mı? Açık Lise sınavları iptal olunca ne olur?

Açık lise sınavında kopya çektikleri belirlenen 60 bin öğrencinin sınavı Gözlemciler Komisyonu tarafından iptal edildi. Konunun ardından binlerce öğrenci, sınavın tekrar yapılıp, yapılmayacağını araştırıyor. Peki, AÖL sınavları yeniden yapılacak mı? Açık Lise sınavları iptal olunca ne olur? İşte, AÖL sınavları hakkında merak edilenler...

Yeni AÖL sınavları ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan Açıköğretim Lise sınavlarında 60 bin kişinin kopya çekildiği ortaya çıktı..Ülke gündemine oturan bu haberin ardından arama motorlarında Açık Lise sınavı iptal mi oldu, iptal olunca ne olur? AÖL yeniden yapılacak mı? sorularının cevabı ise merak konusu oldu. İşte, AÖL sınavı hakkında merak edilenler...

AÇIK LİSE SINAVLARI NEDEN İPTAL OLDU?

Açıköğretim lisesi birinci dönem sınavları 9 Aralık 2022'de çevrimiçi olarak başladı. 11 gün erişim süresi olan sınava giren öğrencilerin cep telefonlarıyla soruların fotoğraflarını çekerek paylaştıkları belirlendi.

Bunun üzerine sınav haraketleri ve verileri üzerinden kopya çektiği tespit edilen 60 bin öğrencinin sınavı iptal edildi. Gözlemciler Komisyonu tarafından tüm sınavları iptal edilen öğrencilerin, 2 yıl boyunca Merkezi Sistem Sınavları'na alınmayacakları bildirildi.

AÖL İPTAL OLUNCA NE OLUR? AÖL YENİDEN YAPILACAK MI?

Açıköğretim Lisesi sınavlarında, kopya çektikleri belirlenen 60 bin öğrencinin sınavı iptal edildi. Bu kişilere 2 yıl boyunca men cezası verilirken sınava katılım sağlayan diğer kişilerin sonuçlarında herhangi bir değişiklik olmayacak ve sınavları iptal edilmeyecek. Yani AÖL'ün 1. Dönem sınavları yeniden yapılmayacak.

AÖL SINAV İPTAL YAZIYOR, NE YAPMALIYIM?

Herhangi bir usulsüzlük (kopya) durumunda AÖL sınav iptal uyarısı gelebiliyor. Online olarak gerçekleştirilen Açıköğretim Lise sınavlarına giren adaylar aynı internet IP'si üzerinden aynı bilgisayar veya başka cihaz ile sınav soruları hakkında arama yapıldığında, sistem kopya uyarısı algılıyor.

Bu durumda ekranda AÖL sınav iptal uyarısı beliriyor. Bu durumda girmiş olduğunuz sınav iptal ediliyor.

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