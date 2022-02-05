15 tatil uzayacak mı? 15 tatil bir hafta daha uzadı mı? 15 tatil ne zaman bitiyor?
15 tatil uzayacak mı? 15 tatil bir hafta daha uzadı mı? 15 tatil ne zaman bitiyor? sorularının cevapları öğrenciler ve veliler tarafından sorgulanıyor. Milyonlarca öğrenci ve veli, 15 tatil olarak da bilinen sömestr tatilinin ne zaman biteceğini araştırıyor. Koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanmasıyla birlikte, 15 tatilin uzayıp uzamayacağı sorgulanıyor.
15 tatil sömestr uzayacak mı? 15 tatil bir hafta daha uzadı mı? 15 tatil ne zaman bitiyor? Öğrenciler ve veliler 15 tatilin ne zaman uzayacağı hakkında arama motorlarında sorgulama yapıyor. Koronavirüs vaka sayılarında 100 bin barajının geçilmesiyle birlikte okullarda tatilin bir hafta daha uzayabileceği gündeme gelmişti. Peki; 15 tatil uzayacak mı?
15 TATİL UZAYACAK MI?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ''7 Şubat Pazartesi günü 81 ilde tüm ilçelerimizde okul öncesinden liseye kadar tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Omicron varyantı veya artan vakalar nedeniyle yüz yüze eğitime ara vermeyeceğiz'' dedi.
Bakan Özer'in açıklamasında yer alan bilgilere göre 15 tatil uzamayacak. Binlerce öğrenci 7 Şubat 2022 Pazartesi günü ikinci dönem için ders başı yapacak.
YARIYIL TATİLİ UZAYACAK MI?
Birinci dönemin hiçbir kesintiye uğramadan nihayetlendirildiğine ve iki haftalık yarıyıl tatiline girildiğine dikkat çeken Özer, bu süreçte öğretmenlerin ve öğrencilerin büyük fedakarlıklar gösterdiklerini, öğrencilerin 5 ay her gün maskelerle ders dinleyip etkinliklere katıldığını anlattı.
Haftada 5 gün maskelerle ders veren öğretmenlerin, özellikle aşılanma oranlarının yüksekliği ile sürecin başarılı bir şekilde devam etmesinde çok büyük katkısı olduğuna işaret eden Mahmut Özer, "İnşallah 7 Şubat'ta yani pazartesi günü 81 ilde, tüm ilçelerimizde okul öncesinden liseye kadar tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Yani Omicron salgını ve vaka sayılarından dolayı yüz yüze eğitime ara vermeyeceğiz" diye konuştu.
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