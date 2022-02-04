28. dönem POMEM sınavı ne zaman, hangi tarihte? POMEM sınav giriş yerleri açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. POMEM'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 28'inci dönem alımlara 10 bin kontenjan için 164 bin 842 adayın başvuruda bulunduğu belirtildi. İşte, 28. dönem POMEM sınavı ne zaman, hangi tarihte? POMEM sınav giriş yerleri açıklandı mı?