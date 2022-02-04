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28. dönem POMEM sınavı ne zaman, hangi tarihte? POMEM sınav giriş yerleri açıklandı mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.02.2022
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28. dönem POMEM sınavı ne zaman, hangi tarihte? POMEM sınav giriş yerleri açıklandı mı?

28. dönem POMEM sınavı ne zaman, hangi tarihte? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. POMEM polis alımı ile ilgili gelişmeler adaylar tarafından yakından takip ediliyor. 28. Dönem POMEM'de ön başvuru aşamasını geçen adaylar başvuru ücretlerini ödediler. Sıra sınav aşamasına katılmaya geldi. İşte, 28. dönem POMEM sınavı ne zaman, hangi tarihte? POMEM sınav giriş yerleri açıklandı mı?

28. dönem POMEM sınavı ne zaman, hangi tarihte? POMEM sınav giriş yerleri açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. POMEM'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 28'inci dönem alımlara 10 bin kontenjan için 164 bin 842 adayın başvuruda bulunduğu belirtildi. İşte, 28. dönem POMEM sınavı ne zaman, hangi tarihte? POMEM sınav giriş yerleri açıklandı mı?

28. DÖNEM POMEM SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

28. Dönem POMEM mülakat tarihi ve sözlü mülakat yerleri henüz belli olmadı. 28. Dönem POMEM mülakat tarihleri belli olduktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

POMEM'DE KİMLERİN BAŞVURULARI GEÇERSİZ SAYILACAK?

28. Dönem POMEM Giriş Sınavına başvuruda bulunan adaylardan;

Başvuru yapmayan ve sınav aşamalarına katılmaya hak kazanmadığı halde başvuru ücreti yatıran,

Başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan,

Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında başarısız olan,

Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret yatıran,

Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların sınav başvuru ücretleri geri ödenmeyecektir.

POMEM ÖN BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Paylaşımda, başvuru koşullarını sağlayanlardan 10 katı kadar adayın KPSS puanına göre sıralanarak toplam 98 bin 175 adayın sınava katılmaya hak kazandığı kaydedildi.

28. Dönem POMEM Giriş Sınavı için başvuru yapan ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar başvuru sonuçlarını e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğrenebilecekler.

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