OBP HESAPLAMA EKRANI 2023! LGS puanına okul puanı eklenecek mi? 5. 6. 7. 8. Sınıf Okul Başarı Puanı LGS puanına dahil edilecek mi?
"Ortaöğretim başarı puanı nasıl hesaplanır?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. OBS, üniversiteye hazırlanan adaylar için büyük önem taşıyor. LGS sınavına sayılı günler kala binlerce öğrenci, hayalini kurduğu okula puanının yetip yetmeyeğini merak ediyor. Peki, OBS puanı nasıl hesaplanır? İşte, detaylar...
OBS hesaplama ekranı 2023! Milyonlarca kişinin katılacağı LGS sınavına sayılı günler kala, puanlarını hesaplamak isteyen ve hayalini kurduğu okula puanının yetip yetmeyeceğini merak edenler detayları araştırıyor. Peki, LGS baraj puanı kaç? LGS puanına okul puanı eklenecek mi? İşte, detaylar...
LGS OBP NASIL HESAPLANIR?
OBP yani Ortaöğretim Başarı Puanı, ortaöğretimden mezun olan öğrencilerin almış oldukları derslerden elde ettiği başarı puanıdır. Bilinen adıyla daha çok okul puanı olarak kullanılır.
Türkiye genelinde liseye geçiş yapacak öğrencilerin değerlendirilmesi ile, ortaöğretim bitirme notları (100 üzerinden Lise mezuniyet puanı) 5 ile çarpılarak OBP'ye dönüştürülür.
Böylelikle, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250, en yüksek 100 olan diploma notu için de 500 olarak elde edilir. 50'nin altında olan diploma notları ise 50 olarak değerlendirmeye alınır.
Bu şekilde hesaplanan Ortaöğretim Başarı Puanının yüzde on ikisi (katsayı=0,12) merkezi sınavdan alınan puanlara eklenerek adayın yerleştirme puanları hesaplanır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Babalar Günü hangi tarihe denk geliyor? Babalar Günü ne zaman kutlanacak 2023?
- OBP HESAPLAMA EKRANI 2023! LGS puanına okul puanı eklenecek mi? 5. 6. 7. 8. Sınıf Okul Başarı Puanı LGS puanına dahil edilecek mi?
- LGS 2. oturum kaç dakika sürecek, hangi dersler var? LGS 1. ve 2. oturum ne demek? LGS 2. oturum saat kaçta başlayacak, bitecek?
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 2 Haziran 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı?
- Kurtlar Vadisi Güllü Erhan'ı gören inanamıyor! 140'dan 85 kiloya düşüren Erhan Ufak diyeti! 55 kiloluk yağı silip atan formül...
- Sandık görevlisi ücreti yattı mı, ne zaman yatacak? YSK seçim sandık görevlisi ücreti ne kadar 2023?
- Yorgunluğunuzu kesip atacak reçete! İbn-i Sina'dan garantili asırlık tedavi! Halsizlik için meğer bir damlası...
- Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? Hangi yarışmacı elendi? Gelinim Mutfakta 2 Haziran PUAN DURUMU!
- Yalı Çapkını sezon finali fişeği yandı! Yeni tarih belli oldu! Seyran ve Ferit'in zor sınavı! Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir...
- LGS'de MEB 100 puan veriyor mu? LGS'ye girerken giriş belgesi şart mı, nasıl alınır? 2023 e-Okul giriş belgesi ekranı!
- Emekli maaş ve zam takvimi belli oldu! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! Tahsis numarası 0 ,2 ,4, 5, 6, 8 olanlar: 7.500, 8.000, 8.750 TL maaş alanlar...
- EYT staj ve çıraklık sigortası için formül geldi! EYT kapsamına girebilecek! 9 Eylül 1999 öncesi ve sonrası s. girişliler dikkat! Staj ve çıraklık sigortası...