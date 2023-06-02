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OBP HESAPLAMA EKRANI 2023! LGS puanına okul puanı eklenecek mi? 5. 6. 7. 8. Sınıf Okul Başarı Puanı LGS puanına dahil edilecek mi?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.06.2023 Güncelleme Tarihi: 02.06.2023
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OBP HESAPLAMA EKRANI 2023! LGS puanına okul puanı eklenecek mi? 5. 6. 7. 8. Sınıf Okul Başarı Puanı LGS puanına dahil edilecek mi?

"Ortaöğretim başarı puanı nasıl hesaplanır?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. OBS, üniversiteye hazırlanan adaylar için büyük önem taşıyor. LGS sınavına sayılı günler kala binlerce öğrenci, hayalini kurduğu okula puanının yetip yetmeyeğini merak ediyor. Peki, OBS puanı nasıl hesaplanır? İşte, detaylar...

OBS hesaplama ekranı 2023! Milyonlarca kişinin katılacağı LGS sınavına sayılı günler kala, puanlarını hesaplamak isteyen ve hayalini kurduğu okula puanının yetip yetmeyeceğini merak edenler detayları araştırıyor. Peki, LGS baraj puanı kaç? LGS puanına okul puanı eklenecek mi? İşte, detaylar...

LGS OBP NASIL HESAPLANIR?

OBP yani Ortaöğretim Başarı Puanı, ortaöğretimden mezun olan öğrencilerin almış oldukları derslerden elde ettiği başarı puanıdır. Bilinen adıyla daha çok okul puanı olarak kullanılır.

Türkiye genelinde liseye geçiş yapacak öğrencilerin değerlendirilmesi ile, ortaöğretim bitirme notları (100 üzerinden Lise mezuniyet puanı) 5 ile çarpılarak OBP'ye dönüştürülür.

Böylelikle, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250, en yüksek 100 olan diploma notu için de 500 olarak elde edilir. 50'nin altında olan diploma notları ise 50 olarak değerlendirmeye alınır.

Bu şekilde hesaplanan Ortaöğretim Başarı Puanının yüzde on ikisi (katsayı=0,12) merkezi sınavdan alınan puanlara eklenerek adayın yerleştirme puanları hesaplanır.

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