LGS 2. oturum kaç dakika sürecek, hangi dersler var? LGS 1. ve 2. oturum ne demek? LGS 2. oturum saat kaçta başlayacak, bitecek?
"LGS 2.oturum saat kaçta başlayacak, bitecek?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. LGS Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 8. sınıf öğrencilerine yönelik merkezi sınav, 4 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınava hakkında detaylar öğrenciler tarafından araştırlmaya başlandı. Peki, LGS 2. oturum kaç dakika sürecek, hangi dersler var? İşte, ayrıntılar...
"LGS 2.oturum saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?" sorusunun cevabı milyonlarca öğrenci tarafından merak ediliyor. LGS sınavına sayılı günler kala, sınava girecek olan öğrenciler sınav hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, LGS 1. ve 2. oturum ne demek? LGS 2. oturum saat kaçta başlayacak, bitecek? İşte, LGS hakkında tüm detaylar...
LGS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?
LGS kılavuzunda saat ve süre bilgilerine yer verildi. Yayımlanan başvuru kılavuzuna göre, sınavın birinci oturumu Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturumu ise saat 11.30'da başlayacak. LGS 1.oturum sınavı 10.45'te sona erecek, 2.oturum ise 12.50'de sona erecek.
LGS 1.VE 2.OTURUM KAÇ DAKİKA?
Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS sonuçları 26 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.
LGS'DE KAÇ SORU SORULACAK?
Sınavın birinci oturumu Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturumu ise saat 11.30'da başlayacak. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.
LGS Sınavında hangi dersler yer almaktadır?
LGS sınavı, birinci oturum sözel alanda; Türkçe, T.C, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil; ikinci oturum sayısal alanda Matematik ve Fen Bilimleri dersleri yer alacaktır.
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- LGS 2. oturum kaç dakika sürecek, hangi dersler var? LGS 1. ve 2. oturum ne demek? LGS 2. oturum saat kaçta başlayacak, bitecek?
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