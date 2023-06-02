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LGS'ye girerken yanımızda bulunması gerekenler 2023! LGS'ye para, akbil, kemerle girilir mi? Kimlikte fotoğraf şart mı? LGS'de kalem ve silgi verilecek mi?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.06.2023 Güncelleme Tarihi: 02.06.2023
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LGS’ye girerken yanımızda bulunması gerekenler 2023! LGS’ye para, akbil, kemerle girilir mi? Kimlikte fotoğraf şart mı? LGS’de kalem ve silgi verilecek mi?

LGS sınavına sayılı günler kala öğrenciler, araştırmalarına hız kazandırdı. 2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 4 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınava girecek adaylar, "LGS’de kalem ve silgi veriliyor mu?", "LGS'ye para, akbil, kemerle girilir mi?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte sınava girerken yanınızda bulundurmanız gerekenler...

"LGS'ye para, akbil, kemerle girilir mi?" sorusu binlerce öğrenci tarafından sorgulanıyor. 2023 Liselere Geçiş Sistemi sınavı 4 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav öncesinde öğrenciler bazı soruların cevabını araştırmaya başladı. Peki, LGS'ye para, akbil, kemerle girilir mi? Kimlikte fotoğraf şart mı? LGS'de kalem ve silgi verilecek mi?

LGS GİRERKEN YANIMIZDA BULUNMASI GEREKENLER

a. Merkezî Sınav, 04 Haziran 2023 Pazar günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da başlayacaktır.

b. Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır.

c. Ek süre verilen özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerde;

i. Yabancı Dil alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,

ii. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,

iii. Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testlerinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 65 dakika olarak uygulanacaktır.

ç. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olan öğrencilerin birinci oturumdaki toplam süresi

60 dakika olarak uygulanacaktır.

d. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler en geç saat 09.00'da sınava girecekleri binada hazır bulunacaktır. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.

Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.

LGS 2023 SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

Mili Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yapılan açıklamaya göre "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki mekezi sınav, 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Şimdiden sınava girece tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum."

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