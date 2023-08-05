ÖABT kaç dakika sürecek? 2023 KPSS ÖABT ne zaman? Sınav süresi, saati, soru sayısı...
ÖABT sınav süresi ve saati 2023! KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınav saatleri ve süresi hakkında araştırmalar, adaylar tarafından yapılmaya başlandı. KPSS ÖABT ve ÖABT İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı oturumları yarın yapılacak. Öğretmen olmak için sınava katılacak olan adaylar, "ÖABT ne zaman başlıyor ve bitiyor?" sorusunu gündeme getirdi. İşte, haberin detayları...
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınav saatleri ve süresi hakkında detaylar araştırma konusu oldu. Devlet kadrolarında öğretmen olarak çalışabilme hayaliyle sınava katılım sağlayacak olan adaylar, "ÖABT ne zaman, saat kaçta?" sorusunu gündeme getirdi. Peki, KPSS ÖABT ne zaman 2023, saat kaçta başlıyor ve bitiyor?
KPSS ÖABT SINAVI NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte KPSS ÖABT tarihi belli oldu.
Buna göre; KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek.
KPSS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.
ÖABT SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
KPSS ÖABT SAAT KAÇTA?
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, ÖABT saat 10.15'te başlayacak ve 12.45'te sona erecek, ÖABT İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı saat 14.45'te başlayacak ve 16.45'te sonra erecek.
SINAV KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?
Ek süre verilmesi uygun görülen adaylar 30 dakika ek engelli sürelerini kullanabilecek. Adaylara alanlarına bağlı olarak 75 soru için 120 veya 150 dakika cevaplama süresi verilecek.
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