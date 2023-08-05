ÖABT kaç dakika sürecek? 2023 KPSS ÖABT ne zaman? Sınav süresi, saati, soru sayısı...

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınav saatleri ve süresi hakkında detaylar araştırma konusu oldu. Devlet kadrolarında öğretmen olarak çalışabilme hayaliyle sınava katılım sağlayacak olan adaylar, "ÖABT ne zaman, saat kaçta?" sorusunu gündeme getirdi. Peki, KPSS ÖABT ne zaman 2023, saat kaçta başlıyor ve bitiyor?