KPSS ÖABT ne zaman 2023? KPSS ÖABT sınav giriş belgesi nasıl alınır? Öğretmenlik Alan Sınavı sınav süresi ve saati...
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi için tarih araştırmaları yapılıyor. Öğretmen adayları, KPSS ÖABT ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru? sorularını gündeme getirdi. İşte, Öğretmenlik Alan Sınavı (ÖABT) sınav tarihi ve saati...
Öğretmen olmak isteyen adaylar, "ÖABT ne zaman, saat kaçta?" araştırmalarına hız kazandırdı. KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı bu yıl da pek çok kişinin katılımıyla gerçekleşecek. İşte, KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınav tarihi ve saati...
KPSS ÖABT NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA 2023?
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, ÖABT saat 10.15'te başlayacak ve 12.45'te sona erecek, ÖABT İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı saat 14.45'te başlayacak ve 16.45'te sonra erecek.
SINAV KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?
Ek süre verilmesi uygun görülen adaylar 30 dakika ek engelli sürelerini kullanabilecek. Adaylara alanlarına bağlı olarak 75 soru için 120 veya 150 dakika cevaplama süresi verilecek.
Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak.
KPSS ÖABT SINAVA GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
KPSS Alan bilgisi sınav giriş belgesi yayımlandı. Adaylara katılacakları her oturum için ayrı olmak üzere Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir. Adaylar bu belgelerini T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebilecekler.
ÖABT SINAVINA KİMLER KATILACAK?
Öğretmen adayları, KPSS ÖABT sınavına katılıyorlar. Millî Eğitim Bakanlığının öğretmen kadrolarına başvuracakların sınavın Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarına ve alanlarına bağlı olarak ÖABT'ye girmeleri zorunludur.
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- KPSS ÖABT ne zaman 2023? KPSS ÖABT sınav giriş belgesi nasıl alınır? Öğretmenlik Alan Sınavı sınav süresi ve saati...
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