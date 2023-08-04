KPSS ÖABT ne zaman 2023? KPSS ÖABT sınav giriş belgesi nasıl alınır? Öğretmenlik Alan Sınavı sınav süresi ve saati...

SINAV KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?



Ek süre verilmesi uygun görülen adaylar 30 dakika ek engelli sürelerini kullanabilecek. Adaylara alanlarına bağlı olarak 75 soru için 120 veya 150 dakika cevaplama süresi verilecek.



Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak.