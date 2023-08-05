DGS sonuçları erken açıklanır mı 2023? ÖSYM DGS ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu?

DGS sonuçları için geri sayım başladı. 16 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen DGS sınavının ardından adayların gözü, kulağı sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 takvim sonrasında sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?