DGS sonuçları erken açıklanır mı 2023? ÖSYM DGS ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu?
ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'nın sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2 yıllık bölümlerini 4 yıla tamamlamak isteyen öğrenciler, "2023 DGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. Sonuçlar ÖSYM sonuç açıklama sistemi sonuc.osym.gov.tr üzerinden erişime açılacak. İşte DGS sonuçları hakkında detaylar...
DGS sonuçları için geri sayım başladı. 16 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen DGS sınavının ardından adayların gözü, kulağı sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 takvim sonrasında sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?
Dikey Geçiş Sınavı 16 Temmuz tarihinde ÖSYM'nin sınav merkezlerinde gerçekleşti. Sınava dair soru ve cevaplar yayımlandı. Sırada sonuçlar var.
ÖSYM açıklamasına göre DGS sonuçları 11 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak.
DGS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?
Önceki sınav dönemlerine bakıldığında ÖSYM'nin sınav sonuçlarını erken açıklama ihtimali bulunuyor. Ancak konuya dair resmi bir açıklama bulunmuyor.
DGS SINAV SONUCU NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
ÖSYM sonuç ekranı (https://sonuc.osym.gov.tr/) üzerinden erişime açılacak Dikey Geçiş Sınavı sonuçları ardından tercihler beklenecek. Doğru ve yanlış sayısına göre detaylı sonuç belgesi ÖSYM'den adayların T.C kimlik numarası ve şifreleri ile öğrenilecek.
DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
DGS tercih tarihleri henüz ÖSYM tarafından paylaşılmadı. Sonuçların açıklanması ardından tercih sürecinin de başlaması bekleniyor.
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- DGS sonuçları erken açıklanır mı 2023? ÖSYM DGS ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu?
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