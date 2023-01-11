Okullar ne zaman tatil olacak? Yarıyıl tatili hangi tarihte başlıyor? Lise, İlkokul, Ortaokul karneler ne zaman verilecek?

2022-2023 eğitim öğretim yılının 1. döneminin bitmesine sayılı günler kala öğrenciler arama motorlarında "Okullar ne zaman tatil olacak?", "15 tatil ne zaman başlıyor?" sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. Peki okullar ne zaman tatil olacak? Yarıyıl tatili hangi tarihte başlıyor? 15 tatil ayın kaçında başlayacak, kaç gün sürecek?

YARIYIL TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı, tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimiyle birlikte, okulların tatil tarihleri belli oldu.Buna göre; öğrenciler bu yıl yarıyıl tatilini 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapacak.