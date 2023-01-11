Okullar ne zaman tatil olacak? Yarıyıl tatili hangi tarihte başlıyor? Lise, İlkokul, Ortaokul karneler ne zaman verilecek?
Okullar ne zaman tatil olacak sorusunun cevabı binlerce öğrencinin gündeminde yoğun yer alıyor. 2022-2023 eğitim öğretim döneminin sonuna gelirken eylül ayından beri sıkı ders temposunun içerisinde olan öğrenciler dört gözle 15 tatili bekliyor. Peki okullar ne zaman tatil olacak? Yarıyıl tatili hangi tarihte başlıyor?
2022-2023 eğitim öğretim yılının 1. döneminin bitmesine sayılı günler kala öğrenciler arama motorlarında "Okullar ne zaman tatil olacak?", "15 tatil ne zaman başlıyor?" sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. Peki okullar ne zaman tatil olacak? Yarıyıl tatili hangi tarihte başlıyor? 15 tatil ayın kaçında başlayacak, kaç gün sürecek?
YARIYIL TATİL NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı, tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimiyle birlikte, okulların tatil tarihleri belli oldu.Buna göre; öğrenciler bu yıl yarıyıl tatilini 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okullarda ikinci ara tatilin ne zaman başlayacağı belirlendi.Okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan 2023'te yapılacak.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu. Buna göre; ikinci dönem, 06 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecektir. Bu bilgi doğrultusunda okullar 16 Haziran 2023 Cuma günü tatile girecek.
OKULLAR'DA RESMİ TATİL GÜNLERİ NE ZAMAN?
1 Ocak 2023 – Pazar
23 Nisan 2023 – Pazar
1 Mayıs 2023 – Pazartesi
19 Mayıs 2023 – Cuma
15 Temmuz 2023 – Cumartesi
30 Ağustos 2023 – Çarşamba
29 Ekim 2023 – Pazar
Ramazan Bayramı Tatili: 21-23 Nisan (Cuma/arife-Cumartesi-Pazar)
Kurban Bayramı Tatili: 28 Haziran - Temmuz (Çarşamba/arife-Perşembe-Cuma-Cumartesi)
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