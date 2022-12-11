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Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 AÖL sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.12.2022 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022
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Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 AÖL sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

Açık Öğretim Lisesi sınavlarının başlamasının hemen ardından sınava giren öğrenciler sonuçları için sabırsızlanmaya başladılar bile. Arama motorlarında öğrenciler, "AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" "1. dönem AÖL sınav sonuçları açıklandı mı?" sorularının cevaplarını aratmaya başladılar. Peki AÖL sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

Açık Öğretim Lisesi sınavlarının başlamasının hemen ardından sınava giren öğrenciler sonuçları için sabırsızlanmaya başladılar bile. Arama motorlarında öğrenciler, "AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" "1. dönem AÖL sınav sonuçları açıklandı mı?" sorularının cevaplarını aratmaya başladılar. Peki AÖL sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

AÖL SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

AÖL SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

22 Ağustos-14 Ekim 2022 tarihleri arasında ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini yaptıran öğrencilerin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem sınavları; 9 Aralık 2022 tarihi saat 09.30 ile 20 Aralık 2022 tarihi saat 23:59 arasında çevrim içi olarak gerçekleşecek.

Sınav sırasında öğrenciler, çoktan seçmeli 25 soruya tabi tutulurken, 20 dakikalık bir sınav zamanına sahip olacak.

ONLİNE SINAVLAR NASIL YAPILIYOR?

Açık Öğretim Lisesi online sınavlarında adaylara 20 sorudan oluşan testler yöneltiliyor. Sınavda her bir dersin sınavı için öğrencilere 25 dakika sınav süresi veriliyor. Bir dersi seçerek sınavı başlatan ve hiçbir soruya cevap vermeden bitiren öğrenci "Sınava Girdi"sayılacak ve derse ait puanı "Sıfır" olacaktır.

YANLIŞLAR DOĞRUYU GÖTÜRECEK Mİ?

Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir. Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

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