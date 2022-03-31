Nisan'da okullar ne zaman tatil olacak? 2022 MEB ilkokul, ortaokul ve liselerde ikinci ara tatil ne zaman?
Nisan'da okullar ne zaman tatil? Yurt genelinde ilköğretim ve ortaöğretim okullarında ara tatil öncesi sınavlar yapılıyor. Nisan ayının gelmesiyle birlikte ara tatilin başlayacağı tarih de gündeme geldi. Son ders zilinin çalmasıyla 9 günlük tatile çıkmaya hazırlanan öğrenciler, heyecan içinde tatil takvimini araştırıyor. Peki, Nisan'da okullar ne zaman tatil olacak? 2022 MEB ilkokul, ortaokul ve liselerde ikinci ara tatil ne zaman? İşte cevaplar...
Nisan'da okullar ne zaman tatil olacak? İlk ve ortaöğretim öğrencileri, 2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci dönem ara tatilini beklemeye başladı. Tatil günlerini fırsat bilen öğrenciler, ikinci dönem ara tatilinin hangi tarihlerde yapılacağını araştırıyor. Nisan ayında yapılacak olan ara tatil ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Nisan'da okullar ne zaman tatil olacak? 2022 MEB ilkokul, ortaokul ve liselerde ikinci ara tatil ne zaman? İşte haberin detayları...
NİSAN'DA OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2022 ikinci dönem ara tatili 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler 18 Nisan Pazartesi günü ders başı yapacak.
2022 LGS KAPSAMINDAKİ MERKEZİ SINAV KILAVUZUNU YAYIMLANDI
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 eğitim öğretim yılı sonunda Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu, "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.
Kılavuzda, resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve geçici eğitim merkezlerinin 8'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci seçmek amacıyla yapılacak merkezi sınavla ilgili usul ve esaslara yer verildi.
SINAV BAŞVURUSU İÇİN EK İŞLEMLERE GEREK KALMAYACAK
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS kılavuzuna ilişkin yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:
"LGS kapsamında 5 Haziran 2022'de uygulanacak merkezi sınavın başvuruları, 4-14 Nisan 2022'de Bakanlık tarafından merkezi olarak gerçekleştirilecek. Otomatik başvuru işlemi, yurt içinde eğitim alan tüm 8'inci sınıf öğrencileri için gerçekleştirilecek. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler ise başvurularını yayımlanan kılavuzda bulunan formu doldurarak yapacak. Böylece öğrencilerin ve velilerin sınav başvurusu için fiziki bir başvuru yapmasına gerek kalmayacak."
Başvurusu Bakanlık tarafından otomatik gerçekleştirilen öğrencilerin sınava katılma zorunluluğunun bulunmadığının altını çizen Özer, "Sınava katılmak isteyen öğrenciler, herhangi bir başvuru işlemine gerek duymadan sınava katılabilecek." ifadesini kullandı.
SINAVDA DEĞİŞİKLİK YOK
LGS merkezi sınavında oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik yapılmadığını bildiren Özer, "Geçen yıl olduğu gibi 2022 yılında da sınav uygulaması iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Öğrencilere hepsi çoktan seçmeli toplam 90 soru sorulacak." bilgisini paylaştı.
Bu yıl ilk kez görme ve işitme yetersizliği olan öğrenciler için erişilebilir kılavuzlar hazırlandı
Mahmut Özer, Bakanlık olarak özel eğitim öğrencileriyle ilgili pek çok yeni çalışmayı hayata geçirdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:
"Bakanlık olarak 2022 Yılı Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'nu bu yıl ilk defa görme yetersizliği olan öğrenciler için 'sesli betimleme' ve işitme yetersizliği olan öğrenciler için ise 'işaret dili' ile düzenleyerek erişime sunduk."
GİRİŞ BELGELERİ 27 MAYIS'TAN İTİBAREN AÇIKLANACAK
Kılavuza göre fotoğraflı sınav giriş belgesi, 27 Mayıs'tan itibaren e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden açıklanacak. Okul müdürlükleri, bu tarihten itibaren öğrencilerinin sınav giriş belgelerini alacak ve mühürleyerek öğrencilere teslim edecek.
Sınavın birinci oturumu Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturumu ise saat 11.30'da başlayacak.
Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.
Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.
Sınav sonuçları, 30 Haziran 2022'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri, posta yoluyla gönderilmeyecek.
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