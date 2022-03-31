Nisan'da okullar ne zaman tatil olacak? İlk ve ortaöğretim öğrencileri, 2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci dönem ara tatilini beklemeye başladı. Tatil günlerini fırsat bilen öğrenciler, ikinci dönem ara tatilinin hangi tarihlerde yapılacağını araştırıyor. Nisan ayında yapılacak olan ara tatil ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Nisan'da okullar ne zaman tatil olacak? 2022 MEB ilkokul, ortaokul ve liselerde ikinci ara tatil ne zaman? İşte haberin detayları...

NİSAN'DA OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2022 ikinci dönem ara tatili 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler 18 Nisan Pazartesi günü ders başı yapacak.