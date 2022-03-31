MSÜ sonuçları ne oldu, açıklandı mı? 2022 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM son açıklamalar!
MSÜ sonuçları açıklandı mı?27 Mart'ta uygulanan MSÜ sınavına binlerce aday katılım sağladı. Sınavın tamamlanması ile birlikte soru ve cevaplar da erişime açıldı. İşaretledikleri şıkların doğruluğunu teyit eden MSÜ adayları, şimdi de sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Peki, MSÜ sonuçları ne oldu, açıklandı mı? 2022 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında son gelişmeler...
MSÜ sonuçları açıklandı mı? Milli Savunma Üniversitesi'ne öğrenci alımı için her yıl belirli tarihlerde sınav gerçekleştiriliyor. ÖSYM aracılığıyla yapılan sınav 2022 yılında 27 Mart'ta uygulandı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimi ile sonuçların hangi tarihte açıklanacağı belli oldu. Peki, MSÜ sonuçları ne oldu, açıklandı mı? 2022 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...
MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2022 MSÜ sınav sonuçları 14 Nisan 2022 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak.
2022 MSÜ PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Adaylar, soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir:
- Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.
- Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.
- Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo'daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.
- Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.
Ortaöğretim kurumlarında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan öğrenciler (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç), Sosyal Bilimler alanında yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından muaf tutulacaktır. Bu öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları yerine Felsefe alanındaki ilave 5 soruyu cevaplandıracaklardır. Bu doğrultuda; Sosyal Bilimler alanında toplam 25 soru bulunacaktır. Cevap kâğıdında bu test ile ilgili alanda 25 cevap alanı bulunacaktır. Tüm adaylar, ilk 15 sorunun tamamından sorumlu olacaklardır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MSÜ sonuçları ne oldu, açıklandı mı? 2022 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM son açıklamalar!
- Akaryakıtta indirim son dakika: 2022 benzin ve mazot fiyatı ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir mazot litre fiyatı kaç TL?
- Lider Filo halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Lider Filo borsada ne zaman işlem görecek?
- Bugün teravih var mı? 2022 ilk teravih namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? Teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?
- Survivor yeni bölüm bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor 65. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır?
- Bekçi alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılacak? 2022 e-Devlet bekçi alımı başvuru ekranı açıldı mı? Şartlar ise...
- Bora Edin kimdir, Survivor'dan elendi mi? Bora Edin kaç yaşında, nereli? İşte hayatı...
- Survivor kim elendi, kim gitti? Survivor bu akşam kim veda etti? Survivor eleme ne zaman?
- Sadakatsiz ne zaman final yapacak? Sadakatsiz final tarihi açıklandı mı?
- Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı: Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile 30 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları
- 3600 EK GÖSTERGE, EYT, ASGARİ ÜCRET, KADRO! Tarih verildi, detaylar belli oluyor! Onaylandığı an maaşlarda değişim...
- KPSS 2022 SINAV TARİHLERİ: KPSS ortaöğretim, lisans, önlisans sınav başvuruları ne zaman? KPSS sınav tarihi açıklandı mı?