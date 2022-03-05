Nisan'da ara tatil ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci dönem ara tatil takvimi açıklandı. Eğitim sisteminin daha verimli çalışabilmesi, öğretmenlerin daha verimli olabilmesi, çocukların bıkmadan eğitim öğretim süreçlerini yaşayabilmeleri için hayata geçirilen ara tatilin ikinci dönem süreci başlıyor. Peki, Nisan'da ara tatil ne zaman yapılacak? MEB 2022 ikinci dönem ara tatil ayın kaçında, hangi gün başlıyor? İşte haberin detayları...

NİSAN'DA ARA TATİL NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, ikinci dönem ara tatili 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacak.

Öte yandan, 31 Ocak'ta ataması yapılan 15 bin yeni öğretmen de bugünden itibaren atandıkları okullarda görevlerine başladı.