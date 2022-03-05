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ÖSYM sınavlarına başvuruda zorunlu olan HES kodu uygulaması kaldırılacak

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 05.03.2022 Güncelleme Tarihi: 05.03.2022
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ÖSYM sınavlarına başvuruda zorunlu olan HES kodu uygulaması kaldırılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sınav başvurularında zorunlu olan HES kodu uygulamasının kaldırılacağını bildirdi.

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