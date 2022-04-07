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Nisan ara tatili ne zaman, hangi tarihte? 2022 Okullar ne zaman kapanacak? MEB tatil takvimi

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.04.2022
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Nisan ara tatili ne zaman, hangi tarihte? 2022 Okullar ne zaman kapanacak? MEB tatil takvimi

Nisan ara tatili ne zaman, hangi tarihte? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İlk ara tatil 15-19 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Nisan ayına girilmesiyle birlikte ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri Nisan ara tatil başlangıç ve bitiş tarihi merak ediliyor. İşte, Nisan ara tatili ne zaman, hangi tarihte? 2022 Okullar ne zaman kapanacak? MEB tatil takvimi

Nisan ara tatili ne zaman, hangi tarihte? 2022 Okullar ne zaman kapanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılı ilk dönem ara tatili 15 ile 19 Kasım günleri arasında gerçekleştirilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvime göre ikinci dönem ara tatili Nisan ayına denk geliyor. İşte, Nisan ara tatili ne zaman, hangi tarihte? 2022 Okullar ne zaman kapanacak? MEB tatil takvimi

2022 ARA TATİL NE ZAMAN?

Kasım ayında yapılan ilk ara tatilin ardından 2.dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek. Öğrenciler hafta sonuyla birlikte 9 gün tatil yapacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı 2021 - 2022 yılı resmi takvimine göre yıl sonu karneleri ise 17 Haziran 2022'de alınacak.

2021- 2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Yüz yüze eğitim başlama tarihi: 6 Eylül 2021

İlk ara tatil tarihi: 15-19 Kasım 2021

Yarıyıl tatili: 24 Ocak 2022 - 4 Şubat 2022

İkinci dönem ara tatili: 11-15 Nisan 2022

İkinci dönem: 7 Şubat 2022 – 17 Haziran 2022

Karne tarihi: 17 Haziran 2022

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