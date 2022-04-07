Nisan ara tatili ne zaman, hangi tarihte? 2022 Okullar ne zaman kapanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılı ilk dönem ara tatili 15 ile 19 Kasım günleri arasında gerçekleştirilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvime göre ikinci dönem ara tatili Nisan ayına denk geliyor. İşte, Nisan ara tatili ne zaman, hangi tarihte? 2022 Okullar ne zaman kapanacak? MEB tatil takvimi