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MEB EKYS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? EKYS sonuçları bugün açıklanır mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.04.2022
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MEB EKYS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? EKYS sonuçları bugün açıklanır mı?

MEB EKYS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (EKYS) 20 Mart tarihinde ÖSYM tarafından gerçekleşti. Genel kültür ve eğitim bilimleri gibi alanlar başta olmak üzere çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan EKYS'nin sonuçları yapılan değerlendirmelerin ardından ÖSYM tarafından ilan edilecek. İşte, MEB EKYS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? EKYS sonuçları bugün açıklanır mı?

MEB EKYS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? EKYS sonuçları bugün açıklanır mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğrenci Seçme ve yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleşen EKYS sonrası gözler sonuç ekranına çevrildi. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 tam puan üzerinden sınav puanları hesaplanacak. İşte, MEB EKYS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? EKYS sonuçları bugün açıklanır mı?

EKYS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin sınav takvimine göre EKYS sonuçları 8 Nisan 2022 tarihinde ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile sorgulamaya açılacak. Sınav sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANMIŞTI

ÖSYM'den yapılan açıklamada, "Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 20 Mart 2022 tarihinde saat 13.40'tan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir." ifadeleri yer aldı.

EKYS NEDİR?

EKYS, Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında müdür yardımcısı görevini yürütmek isteyenlerin girmeleri gereken bir sınav türüdür. Bu sebeple Milli Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında müdür yardımcısı olarak görev almak isteyen adayların mutlaka EKYS sınavına girmeleri ve yeterli başarıyı elde etmelerinin gerekliliği söz konusudur. Bu sebeple son derece büyük bir öneme sahip olan sınav olarak karşımıza çıkmaktadır. Durum böyle olunca pek çok insan EKYS sınavı hakkında bilgi sahibi olmak istemektedir. Bu konuda yeterli bilgiye sahip durumda olması ise son derece önemlidir.

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