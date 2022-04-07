AÖL 3. dönem kayıt yenileme ne zaman? Açık Lise 3. dönem kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AÖL 2.dönem kayıt yenileme işlemleri 27 Aralık ile 11 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilmesinin ardından 'AÖL 3. dönem kayıt yenileme ne zaman?' sorusu gündeme geldi. İşte, AÖL 3. dönem kayıt yenileme ne zaman? Açık Lise 3. dönem kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı?