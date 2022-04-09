Nisan ara tatili ne zaman bitecek? ✍2021-2022 Nisan ara tatil kaç gün, okullar ayın kaçında açılacak? 🔔Yaz tatili hangi tarihte başlayacak?

MİLLİ EĞİTİM BAKAN ÖZER'DEN "İYİ TATİLLER" MESAJI

Milli Eğitim Bakanlığı sosyal medya hesabından öğrenci ve öğretmenlere ara tatil mesajı gönderen Bakan Özer şu ifadeleri kullandı:

"Eğitim milli meselemizdir ilkemizle sürdürdüğümüz yüz yüze eğitim kararlılığımıza her türlü emek ve çabasıyla destek veren tüm öğrenci ve öğretmenlerimize huzur ve esenlikle geçirecekleri bir ara tatil diliyorum. Okullarımızda sağlıkla yeniden buluşmak temennimizle…