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Nisan ara tatili ne zaman bitecek? ✍2021-2022 Nisan ara tatil kaç gün, okullar ayın kaçında açılacak? 🔔Yaz tatili hangi tarihte başlayacak?

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 09.04.2022 Güncelleme Tarihi: 09.04.2022
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Nisan ara tatili ne zaman bitecek? ✍2021-2022 Nisan ara tatil kaç gün, okullar ayın kaçında açılacak? 🔔Yaz tatili hangi tarihte başlayacak?

Tüm illerden milyonlarca öğrenci, öğretmenler ve veliler Nisan ara tatili ne zaman bitecek? 2021-2022 Nisan ara tatil kaç gün, okullar ayın kaçında açılacak sorularının yanıtlarını sıklıkla araştırır oldu. Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı takvimine göre ilk ara tatil Kasım ayında yapılmıştı ve ikinci ara tatil ise 8 Nisan itibariyle başladı. Peki dersler ne zaman yeniden başlayacak, üç ay sürecek olan yaz tatili hangi tarihte başlayacak?

Nisan ara tatili ne zaman bitecek? ✍2021-2022 Nisan ara tatil kaç gün, okullar ayın kaçında açılacak? 🔔Yaz tatili hangi tarihte başlayacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı takvimine göre okulların kapanacağı tarih belli oldu, işte detaylar...

NİSAN ARA TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?

Öğrenciler 8 Nisan'dan itibaren tatile çıkmış olacak. Hafta sonu tatilleri de hesaba katıldığında toplam 11 günlük bir tatil süreci olacak.Okullar, 18 Nisan'da yeniden açılacak öğrenciler okula gitmeye başlayacak.

2021-2022 eğitim öğretim döneminin ikinci ara tatilinde öğretmenlere yönelik mesleki gelişim eğitimi, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirilecek.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İkinci dönem, 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek ve üç ay sürecek olan yaz tatili başlayacak.

MİLLİ EĞİTİM BAKAN ÖZER'DEN "İYİ TATİLLER" MESAJI

Milli Eğitim Bakanlığı sosyal medya hesabından öğrenci ve öğretmenlere ara tatil mesajı gönderen Bakan Özer şu ifadeleri kullandı:

"Eğitim milli meselemizdir ilkemizle sürdürdüğümüz yüz yüze eğitim kararlılığımıza her türlü emek ve çabasıyla destek veren tüm öğrenci ve öğretmenlerimize huzur ve esenlikle geçirecekleri bir ara tatil diliyorum. Okullarımızda sağlıkla yeniden buluşmak temennimizle…

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