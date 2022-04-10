AÖL kayıt yenileme ne zaman başlayacak? AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı?
AÖL kayıt yenileme ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2.dönem kayıt yenileme işlemlerinin 27 Aralık ile 11 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilmesinin ardından AÖL 3.dönem kayıt yenileme ve sınav tarihleri merak ediliyor. İşte, AÖL kayıt yenileme ne zaman başlayacak? AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı?
AÖL kayıt yenileme ne zaman başlayacak? AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. MEB AÖL 2. kayıt yenileme işlemleri 27 Aralık - 11 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi. 2. dönem kayıtlarının tamamlanmasının ardından gözler AÖL 3. dönem kayıt yenileme ve sınav tarihlerine çevrildi. İşte, AÖL kayıt yenileme ne zaman başlayacak? AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı?
AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 3. dönem Açık Lise sınavları temmuz ayında yapılacak. MEB 2022 yılı sınav uygulama takvimine göre temmuz ayında düzenlenecek olan AÖL sınavlarının temmuz ayının kaçında yapılacağı henüz açıklanmadı.
AÖL SINAVLARI ONLINE MI YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2022 yılı sınav uygulama takvimine göre AÖL sınavları e-Sınav olarak gerçekleştirilecek. Aksi bir açıklama geldiği takdirde haberimizde yer alacaktır.
AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME TARİHİ AÇIKLANDI MI?
AÖL 3. dönem kayıt yenileme tarihleri konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme tarihleri belli olduğunda haberimizde yer alacak.
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- AÖL kayıt yenileme ne zaman başlayacak? AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı?
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