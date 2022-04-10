AÖL kayıt yenileme ne zaman başlayacak? AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. MEB AÖL 2. kayıt yenileme işlemleri 27 Aralık - 11 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi. 2. dönem kayıtlarının tamamlanmasının ardından gözler AÖL 3. dönem kayıt yenileme ve sınav tarihlerine çevrildi. İşte, AÖL kayıt yenileme ne zaman başlayacak? AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı?