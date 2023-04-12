Nisan ara tatili ne zaman başlayacak? Nisan ara tatili ertelenecek mi, kaç gün olacak?
"Nisan ara tatili ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2. ara tatil tarihleri ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin gündemini meşgul etmeye başladı. Bilindiği gibi Kahramanmaraş depremi sonrasında okullarda 15 tatil süresi uzatılırken, ikinci dönem 20 Şubat tarihinde başlamıştı. Peki, Nisan ara tatili ne zaman başlayacak? Nisan ara tatili ertelenecek mi, kaç gün olacak?
"Nisan ara tatili ne zaman başlayacak? Nisan ara tatili ertelenecek mi, kaç gün olacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Nisan ara tatiline kısa bir süre kala, okullarda 2. ara tatilin kaç gün olacağı öğrenci ve veliler tarafından mercek altına alındı. Peki, Nisan ara tatili ne zaman başlayacak? Nisan ara tatili ertelenecek mi, kaç gün olacak?
2023 ARA TATİL NE ZAMAN?
Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından okulların ikinci döneme başlaması gecikti. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı, ara tatil takviminde bir değişiklik yapmadı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri yayınlanan takvime göre 17-20 Nisan 2023 tarihleri arasında ara tatil yapacak. Ara tatilin bitişi ile Ramazan bayramı tatili başlayacak.
ARA TATİL VE RAMAZAN BAYRAMI BİRLEŞECEK Mİ?
2022-2023 eğitim öğretim takvimine göre okullarda ikinci dönem ara tatili kapsamında son ders zili 14 Nisan cuma günü çalacak. 20 Nisan'da ara tatilin sona ermesinin hemen ardından üç günlük bayram tatili başlayacak. Ramazan bayramının 1. günü 21 Nisan cuma gününe denk geliyor.
Ramazan Bayramı, resmi tatil olduğundan Cuma günü ve hafta sonu birleşecek. Ramazan bayramı tatili cuma, cumartesi ve pazar günlerine denk gelecek. Öğrenciler ara tatil, Ramazan bayramı tatili ve hafta sonu ile birlikte toplam 9 gün tatil yapacak. Okullar ise tekrar 24 Nisan Pazartesi günü açılacak.
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