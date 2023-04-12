Nisan ara tatili ne zaman başlayacak? Nisan ara tatili ertelenecek mi, kaç gün olacak?

2023 ARA TATİL NE ZAMAN?

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından okulların ikinci döneme başlaması gecikti. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı, ara tatil takviminde bir değişiklik yapmadı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri yayınlanan takvime göre 17-20 Nisan 2023 tarihleri arasında ara tatil yapacak. Ara tatilin bitişi ile Ramazan bayramı tatili başlayacak.