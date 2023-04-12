2023 MSÜ sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı?
"2023 MSÜ sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları için geri sayım sürüyor. Nisan ayının ilk günlerinde uygulanan MSÜ 2023'ün sınav soruları ve cevapları geçtiğimiz günlerde erişime açılmıştı. Peki, 2023 MSÜ sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı?
"2023 MSÜ sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Nisan ayı başında yapılan Milli Savunma Üniversitesi sınavı ardından harp okullarına ve astsubay meslek yüksekokullarına yerleşmek isteyen öğrenci adayları sonuçlar için oldukça heyecanlı. Peki, 2023 MSÜ sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı?
2023 MSÜ SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
2 Nisan 2023 tarihinde uygulanan 2023 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2023-MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 2 Nisan 2023 tarihinde saat 14.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir.
Temel Soru Kitapçığı'nın görüntüleme süreci, 12 Nisan 2023 tarihi saat 23.59'da sona erecektir.
MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından yayınlanan 20223 sınav takviminde Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ) sonuçlarının açıklanacağı tarih bilgisine yer verildi.
Takvime göre, MSÜ sonuçları 27 Nisan 2023 tarihinde açıklanacak.
Ancak ÖSYM bazen belirttiği tarihten önce açıklayabiliyor. Sonuçlar açıklandığında sonuç görüntüleme ekranına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.
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