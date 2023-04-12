"2023 MSÜ sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Nisan ayı başında yapılan Milli Savunma Üniversitesi sınavı ardından harp okullarına ve astsubay meslek yüksekokullarına yerleşmek isteyen öğrenci adayları sonuçlar için oldukça heyecanlı. Peki, 2023 MSÜ sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı?