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ALES/1 2023 ne zaman, bu hafta sonu mu, hangi gün? Sınav süresi ne kadar, kaç soru? ALES giriş belgesi ve sınav yeri sorgulama!

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.04.2023
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ALES/1 2023 ne zaman, bu hafta sonu mu, hangi gün? Sınav süresi ne kadar, kaç soru? ALES giriş belgesi ve sınav yeri sorgulama!

ALES/1 2023 ne zaman sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta sınav giriş yerleri açıklanan ALES öncesinde adaylar detayları öğrenmeye çalışıyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Peki ALES ne zaman, bu hafta sonu mu, hangi gün?

ALES öncesinde adaylar kaç soru sorulacağını ve sınav süresini öğrenmeye çalışıyor. ÖSYM tarafından geçtiğimiz hafta sınav giriş belgeleri erişime açılmıştı. Peki ALES/1 2023 ne zaman, bu hafta sonu mu, hangi gün? Sınav süresi ne kadar, kaç soru? İşte ALES giriş belgesi ve sınav yeri sorgulama...

ALES 1 NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı tarihi belli oldu. Buna göre; ALES/1 sınavı 16 Nisan 2023 tarihinde saat 10.15'te uygulanacak. Söz konusu sınavın sonuçları ise 10 Mayıs 2023'de açıklanacak.

Gerçekleştirilecek ALES sınavında sayısal ve sözel testler uygulanacak. 10.15'te başlayan sınav 150 dakika (2,5 saat) sürecek. Sınavda, sayısal testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacak. Adaylardan 150 dakika içinde 100 soruya cevap vermeleri istenecek.

ALES SINAV GİRİŞ BEGLESİ VE YERLERİ SORGULAMA

16 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2023-ALES/1) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 06 Nisan 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

DİKKAT!

16 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak 2023-ALES/1 Sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

ALES KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

Gerçekleştirilecek ALES sınavında sayısal ve sözel testler uygulanacak. 10.15'te başlayan sınav 150 dakika (2,5 saat) sürecek.

Sınavda, sayısal testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacak.

Adaylardan 150 dakika içinde 100 soruya cevap vermeleri istenecek.

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