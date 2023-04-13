ALES/1 2023 ne zaman, bu hafta sonu mu, hangi gün? Sınav süresi ne kadar, kaç soru? ALES giriş belgesi ve sınav yeri sorgulama!

ALES öncesinde adaylar kaç soru sorulacağını ve sınav süresini öğrenmeye çalışıyor. ÖSYM tarafından geçtiğimiz hafta sınav giriş belgeleri erişime açılmıştı. Peki ALES/1 2023 ne zaman, bu hafta sonu mu, hangi gün? Sınav süresi ne kadar, kaç soru? İşte ALES giriş belgesi ve sınav yeri sorgulama...

ALES 1 NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı tarihi belli oldu. Buna göre; ALES/1 sınavı 16 Nisan 2023 tarihinde saat 10.15'te uygulanacak. Söz konusu sınavın sonuçları ise 10 Mayıs 2023'de açıklanacak.