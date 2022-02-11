Nisan ara tatili ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021-2022 eğitim öğretim yılında yapılacak tatil günleri açıklandı. Tatil günlerini fırsaat bilen öğrenciler, ikinci ara tatilin hangi tarihlerde yapılacağını araştırmaya başladı. Okullardaki tatil takvimini ve merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Nisan ara tatili ne zaman? 2022 okullarda ikinci ara tatil ne zaman yapılacak? Ara tatil kaç gün olacak? İşte cevaplar...

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, ikinci dönem ara tatili 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacak.

Öte yandan, 31 Ocak'ta ataması yapılan 15 bin yeni öğretmen de bugünden itibaren atandıkları okullarda görevlerine başladı.