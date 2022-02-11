ALES başvuru ücretleri açıklandı mı, ne kadar? ALES başvuru ücretleri nereden, nasıl yatırılır? Bankalar...
ALES başvuru ücretleri açıklandı mı, ne kadar? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ALES, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenleniyor. Binlerce adayın katılım sağladığı sınavda sözel ve sayısal olmak üzere toplamda 100 soru yöneltiliyor. İşte, ALES başvuru ücretleri açıklandı mı, ne kadar? ALES başvuru ücretleri nereden, nasıl yatırılır? Bankalar...
ALES başvuru ücretleri açıklandı mı, ne kadar? ALES başvuru ücretleri nereden, nasıl yatırılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ALES, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenleniyor. Binlerce adayın katılım sağladığı sınavda sözel ve sayısal olmak üzere toplamda 100 soru yöneltiliyor. İşte, ALES başvuru ücretleri açıklandı mı, ne kadar? ALES başvuru ücretleri nereden, nasıl yatırılır? Bankalar...
ALES BAŞVURU ÜCRETİ AÇIKLANDI, NE KADAR?
ALES başvuru ücreti henüz kılavuz yayımlanmadığı için belli olmadı. Sınav başvurusu 21.02.2022 ve 03.03.2022 tarihleri arasında alınacak.
ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Bu konuda adayların izleyeceği yol aşağıda maddeler hâlinde açıklanmıştır:
a) Kılavuz ile Aday Başvuru Formunun edinilmesi: Sınava katılmak isteyen adaylar, 2020-ALES Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuzun dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.
b) Başvuruların nasıl yapılacağının belirlenmesi
– Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunmayan adaylar; başvurularını diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.
– Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan adaylar; başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya mobil uygulamalarından veya diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.
*Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraflar geçerli fotoğraftır.
c) Başvuru Yapılacak Merkezler: Başvuru merkezlerinin adresleri, başvuru tarihlerinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir. Başvuru merkezleri aday başvurularını, resmî iş günlerinde ve çalışma saatlerinde alacaklardır.
d) Sınav ücretinin yatırılması: Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.
ALES NE ZAMAN?
ALES sınavı 17 Nisan 2022'de yapılacaktır.
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