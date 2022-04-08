AUZEF vize sınavları ne zaman? AUZEF sınav giriş yerleri açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AUZEF sınav tarihleri İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin Bahar Dönemi akademik sınav takviminde yayınlandı. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre AUZEF 2. dönem vize sınavları iki oturumda tamamlanacak. İşte, AUZEF vize sınavları ne zaman? AUZEF sınav giriş yerleri açıklandı mı? Online, yüz yüze...