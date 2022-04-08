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AUZEF vize sınavları ne zaman? AUZEF sınav giriş yerleri açıklandı mı? Online, yüz yüze...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.04.2022
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AUZEF vize sınavları ne zaman? AUZEF sınav giriş yerleri açıklandı mı? Online, yüz yüze...

AUZEF vize sınavları ne zaman? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İstanbul Üniversitesi’nde yapılan açıklamaya göre 2022 AUZEF vize sınavları nisan ayında gerçekleşecek. Sınav merkezi tercih işlemleri 13 Mart tarihine kadar tamamlayan öğrenciler, sınav giriş yerlerini beklemeye başladı. İşte, AUZEF vize sınavları ne zaman? AUZEF sınav giriş yerleri açıklandı mı? Online, yüz yüze...

AUZEF vize sınavları ne zaman? AUZEF sınav giriş yerleri açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AUZEF sınav tarihleri İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin Bahar Dönemi akademik sınav takviminde yayınlandı. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre AUZEF 2. dönem vize sınavları iki oturumda tamamlanacak. İşte, AUZEF vize sınavları ne zaman? AUZEF sınav giriş yerleri açıklandı mı? Online, yüz yüze...

AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN, ONLİNE MI?

Öğrenciler, AUZEF sınavlarına yüz yüze ya da online olarak katlım gösterecekler. Üniversitenin akademik takvimine göre AUZEF vize sınavları 16-17 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

AUZEF SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav merkezi tercihlerini yapan öğrenciler için AUZEF sınav yerlerinin ise sınavdan 1 hafta önce açıklanması bekleniyor. Ancak konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

AUZEF SINAV GEÇME NOTLARI

Telafi sınavları FF, DD ve DC harf notu olan derslere sistem tarafından otomatik olarak tanımlanır.

Öğrencilerimizin herhangi bir başvuru yapmasına gerek yoktur.

FF harf öğrencinin ilgili dersten başarısız olduğunu gösterir, öğrencinin bu dersin sınavına girmesi zorunludur.

DD, DC harf notları koşullu geçildiğini gösterir, telafi sınavında işaretleme yapmak öğrencilerimizin tercihindedir, notlarını yükseltmek amacıyla işaretleme yapabilirler, her koşulda telafi sınavından alınan not geçerli olacaktır.

AUZEF 2022 TAKVİMİ

AUZEF bahar dönemi ara sınavları 16-17 Nisan 2022 tarihlerinde yapılacak. Bahar dönemi finalleri ise 4-5 Haziran 2022'de yapılacak.

AUZEF bahar dönemi telafi sınavları 02 - 03 Temmuz 2022 tarihlerinde uygulanacak.

AUZEF üç ders sınavı ise 24 Temmuz 2022'de yapılacak.

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