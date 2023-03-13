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MSÜ SINAV BELGESİ SORGULAMA | 2023 MSÜ sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.03.2023
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MSÜ SINAV BELGESİ SORGULAMA | 2023 MSÜ sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ sınavına ilişkin gözler ÖSYM'ye çevrilirken, adaylar sınav giriş belgesinin açıklanıp açıklanmadığını öğrenmeye çalışıyor. 6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketi 11 ilimizde yıkıma neden oldu. Yaralar hızla sarılırken bazı sınavlarda ertelendi. Peki 2023 MSÜ sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ sınavında geri sayım başladı. Nisan ayının ilk haftasında gerçekleşecek olan sınav ilişkin merak edilenler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından açıklandı. Peki MSÜ ne zaman, hangi tarihte? MSÜ sınav yerleri belli oldu mu? Konuya ilişkin merak edilenler haberimizde...

MSÜ SINAV BELGESİ ERİŞİME AÇILDI MI?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sebebiyle ertelenen sınav tarihleri ÖSYM tarafından yayınlandı. Buna göre MSÜ 2023 2 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek. MSÜ sınav yerlerinin ve belgesinin de mart ayının son haftalarına doğru belli olacağı tahmin ediliyor. 2022 yılında gerçekleştirilen MSÜ sınava giriş yerleri sınavdan 10 gün önce açıklanmıştı.

👉ÖSYM sınav belgelerine ilişkin erişimi açtığında başvuru ekranı haberimize eklenecektir.

MSÜ DEPREM BÖLGESİ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

ÖSYM Yönetim Kurulunun kararıyla, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay illerinde 2023-MSÜ sınavı, deprem bölgesi olması nedeniyle yapılmayacak. 2023-MSÜ sınavına Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş, Hatay ile Hatay-İskenderun sınav merkezlerinde girmek için tercihte bulunan adayların, sınav merkezi tercihlerini güncellemeleri gerekiyor.

Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş, Hatay ile Hatay-İskenderun sınav merkezlerinde sınava girmek için tercihte bulunan ancak belirtilen sürede sınav merkezi tercihini güncellemeyen adayların;

Sınav merkezi Malatya olan adaylar Elazığ ilinde,

Sınav merkezi Adıyaman olan adaylar Şanlıurfa ilinde,

Sınav merkezi Hatay ve Hatay-İskenderun olan adaylar Adana ilinde,

Sınav merkezi Kahramanmaraş olan adaylar Gaziantep ilinde sınava alınacaklardır.

ÖSYM YÖKDİL/1, YDS/1, TUS/1, MSÜ GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ

ÖSYM Başkanı yaptığı açıklamada "Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya sınav merkezlerinde sınava girmek için tercihte bulunan adaylarımız; MSÜ sınavı için 1-6 Mart 2023 tarihleri arasında, YÖKDİL/1 sınavı için 2-6 Mart 2023 tarihleri arasında, YDS/1 sınavı için 8-9 Mart 2023 tarihleri arasında, TUS/1 sınavı için 1-8 Mart 2023 tarihleri arasında geç başvuru yapabilecektir. Bu illerde sınavların yapılamaması nedeniyle; daha önce bu illeri sınav merkezi olarak seçen adaylarımız, sınav merkezlerini değiştirmek zorunda olup Türkiye'deki diğer merkezlerden istediklerini sınav merkezi olarak seçebilecekler" diye konuştu.

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