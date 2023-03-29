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Niğde ve Çankırı'da yarın okullar tatil mi? 30 Mart 2023 Niğde ve Çankırı'da okullar tatil olacak mı?

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Giriş Tarihi: 29.03.2023
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Niğde ve Çankırı’da yarın okullar tatil mi? 30 Mart 2023 Niğde ve Çankırı’da okullar tatil olacak mı?

"Niğde ve Çankırı'da yarın okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gelen son dakika açıklamaları sonrasında kar tatili haberleri yakından takip ediliyor. Veliler ve öğrenciler gelecek tatil haberlerine gözlerini çevirdi. Peki, Niğde ve Çankırı'da yarın okullar tatil mi? 30 Mart 2023 Niğde ve Çankırı'da okullar tatil olacak mı?

"Niğde ve Çankırı'da yarın okullar tatil mi? 30 Mart 2023 Bolu ve Çankırı'da okullar tatil olacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kar yağışının etkili olduğu illerde okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Niğde ve Çankırı'da yarın okullar tatil mi? 30 Mart 2023 Niğde ve Çankırı'da okullar tatil olacak mı?

30 MART ÇARŞAMBA ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara Valiliği tarafından 29 Mart Çarşamba günü Ankara'nın güney ilçeleri ve yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı olacağı uyarısı yapıldı.

Başlayan yoğun kar yağışı sebebiyle okulların tatili olup olmayacağı ise veliler ve öğrenciler tarafından merak edildi. Şu an için valilik tarafından herhangi bir tatil kar tatili açıklaması yapılmadı. Valilik tarafından yapılan açıklamalara anında ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI!

İstanbul'un yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde kar yağdı. Kartal Aydos Ormanı'nın yüksek kesimleri kar yağışının ardından beyaza büründü. İstanbul'da 2 gündür aralıksız yağan yağmur, bu sabah havaların soğumasıyla birlikte yerini kar yağışına bıraktı.

30 MART 2023 KAR TATİLİ OLAN İLLER VAR MI?

Türkiye'nin birçok bölgesinde 29 Mart Çarşamba günü kar yağışı etkili oluyor. Kar yağan illerde de öğrenciler de tatil beklentisi oluşmaya başladı. Konuyla ilgili olarak kar yağışı yaşanan illerin valiliklerinden açıklama bekleniyor. Valilikler tarafından gelen açıklamalara haberimizden anında erişebilirsiniz.

NİĞDE VE ÇANKIRI'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Okulların kar tatili olduğuna yönelik henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

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