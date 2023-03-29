Niğde ve Çankırı’da yarın okullar tatil mi? 30 Mart 2023 Niğde ve Çankırı’da okullar tatil olacak mı?

Başlayan yoğun kar yağışı sebebiyle okulların tatili olup olmayacağı ise veliler ve öğrenciler tarafından merak edildi. Şu an için valilik tarafından herhangi bir tatil kar tatili açıklaması yapılmadı. Valilik tarafından yapılan açıklamalara anında ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.