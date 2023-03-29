İstanbul'da okullar tatil mi son dakika? 30 Mart 2023 İstanbul'da okullar tatil olacak mı? MEB ve Valilik açıklamaları...
"İstanbul'da okullar tatil mi son dakika?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 56 il için sarı kod uyarısı geldi. Kar yağışının etkili olduğu illerde okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, İstanbul'da okullar tatil mi son dakika? 30 Mart 2023 İstanbul'da okullar tatil olacak mı? MEB ve Valilik açıklamaları...
"İstanbul'da okullar tatil mi son dakika? 30 Mart 2023 İstanbul'da okullar tatil olacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından birçok il için uyarı geldi. Veliler ve öğrenciler okulların tatil olup olmayacağı yönündeki detayları merak ediyor. Peki, İstanbul'da okullar tatil mi son dakika? 30 Mart 2023 İstanbul'da okullar tatil olacak mı? MEB ve Valilik açıklamaları...
30 MART ÇARŞAMBA ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Ankara Valiliği tarafından 29 Mart Çarşamba günü Ankara'nın güney ilçeleri ve yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı olacağı uyarısı yapıldı.
Başlayan yoğun kar yağışı sebebiyle okulların tatili olup olmayacağı ise veliler ve öğrenciler tarafından merak edildi. Şu an için valilik tarafından herhangi bir tatil kar tatili açıklaması yapılmadı. Valilik tarafından yapılan açıklamalara anında ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.
İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI!
İstanbul'un yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde kar yağdı. Kartal Aydos Ormanı'nın yüksek kesimleri kar yağışının ardından beyaza büründü. İstanbul'da 2 gündür aralıksız yağan yağmur, bu sabah havaların soğumasıyla birlikte yerini kar yağışına bıraktı.
30 MART 2023 KAR TATİLİ OLAN İLLER VAR MI?
Türkiye'nin birçok bölgesinde 29 Mart Çarşamba günü kar yağışı etkili oluyor. Kar yağan illerde de öğrenciler de tatil beklentisi oluşmaya başladı. Konuyla ilgili olarak kar yağışı yaşanan illerin valiliklerinden açıklama bekleniyor. Valilikler tarafından gelen açıklamalara haberimizden anında erişebilirsiniz.
İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Okulların kar tatili olduğuna yönelik henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
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