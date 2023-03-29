AÖF sınav yerleri belli oldu mu? Sınavlar online mı, yüz yüze mi yapılacak? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri!

Anadolu Üniversitesi sınav yerleri belli oldu mu sorusunun cevabı merak konusu oldu. 6 Şubat'ta meydana gelen iki deprem felaketi 11 ilimizde yıkıcı etkilere neden olurken öğrenciler sınavların online olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki AÖF sınav yerleri belli oldu mu? Sınavlar online mı, yüz yüze mi yapılacak?

AÖF SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

AÖF Sınav Yerleri ile ilgili Anadolu Üniversitesi'nin en geç Nisan ayının ilk haftasına kadar açıklama yapması bekleniyor. Normal şartlarda öğrencilerin sınavlara katılacağı okul bilgisini içeren sınav giriş belgeleri 1 hafta önceden açıklanıyor.

Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.