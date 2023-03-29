AÖF sınav yerleri belli oldu mu? Sınavlar online mı, yüz yüze mi yapılacak? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri!
Anadolu Üniversitesi sınav yerleri belli oldu mu sorusunun cevabı merak konusu oldu. 6 Şubat'ta meydana gelen iki deprem felaketi 11 ilimizde yıkıcı etkilere neden olurken öğrenciler sınavların online olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki AÖF sınav yerleri belli oldu mu? Sınavlar online mı, yüz yüze mi yapılacak?
Anadolu Üniversitesi sınav yerleri belli oldu mu sorusunun cevabı merak konusu oldu. 6 Şubat'ta meydana gelen iki deprem felaketi 11 ilimizde yıkıcı etkilere neden olurken öğrenciler sınavların online olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki AÖF sınav yerleri belli oldu mu? Sınavlar online mı, yüz yüze mi yapılacak?
AÖF SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?
AÖF Sınav Yerleri ile ilgili Anadolu Üniversitesi'nin en geç Nisan ayının ilk haftasına kadar açıklama yapması bekleniyor. Normal şartlarda öğrencilerin sınavlara katılacağı okul bilgisini içeren sınav giriş belgeleri 1 hafta önceden açıklanıyor.
Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.
AÖF SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?
Sınavların nasıl yapılacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak deprem sonrası 11 ilin afet bölgesi ilan edilmesi ve çok sayıda okulun zarar görmesi sebebiyle sınavların online yapılma ihtimali üzerinde duruluyor.
AÖF BAHAR SINAVLARI NE ZAMAN?
AÖF bahar dönemi sınavları 15 - 16 Nisan 2023 tarihleri arasında, dönem sonu final sınavları ise 27 - 28 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yaz okulu sınavları ise 19 Ağustos 2023'te düzenlenecek.
ONLİNE SINAV NASIL YAPILIYOR?
AÖF tarafından, Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi online sınavları, okul ortamından yapılab sınavlar ile benzer şekilde düzenleniyor. Sınavlara aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden giriş yapmak için öğrenci numarası - şifre veya e- Devlet seçeneği ile giriş yapılıyor. Ders geçme notu ise 35 ve çıkan sorular her dersten 20 soru, 30 dakika şeklindedir.
AÖF SINAVLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?
Anadolu Üniversitesi öğrencilere sorumlu olunan her dersten 20 soru soruyor. Bu soruların cevaplanması için 30 dakika sınav süresi veriliyor.
Açıköğretim Fakültesinde YÖK'ün aldığı karar doğrultusunda ders geçme notu 35 olarak belirlenmiştir. Ortalamanın altında kalan öğrenciler FF harf notu ile başarısız olur.
Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. 4 yanlış cevap puan hesaplamasında 1 doğru yanıtı götürmektedir.
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- AÖF sınav yerleri belli oldu mu? Sınavlar online mı, yüz yüze mi yapılacak? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri!
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