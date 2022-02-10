BİLSEM sınavı ne zaman? 2022 BİLSEM ön değerlendirme hangi tarihlerde yapılacak? MEB 2022 BİLSEM takvimi!

BİLSEM sınavı ne zaman? Yetenek alanlarına göre eğitim BİLSEM'lerde eğitim görmeye hazırlanan öğrenciler için sırada ön değerlendire aşaması var. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı 2022 BİLSEM takvimine göre sınav için geri sayım başladı. BİLSEM hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, BİLSEM sınavı ne zaman? 2022 BİLSEM ön değerlendirme hangi tarihlerde yapılacak? İşte haberin detayları...

2022 BİLSEM SINAVI NE ZAMAN?

2022 yılı BİLSEM ön değerlendirme sınavı 19 Şubat-08 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılacak. Ön değerlendirme, genel zihinsel yetenek alanı için il tanılama sınav komisyonları tarafından belirlenen uygulama merkezlerinde, resim ve müzik yetenek alanları için ise öğrencilerin kayıtlı bulundukları okullarda yapılacak.