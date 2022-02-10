BİLSEM sınavı ne zaman? 2022 BİLSEM ön değerlendirme hangi tarihlerde yapılacak? MEB 2022 BİLSEM takvimi!
BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? BİLSEM'lerde eğitim görmek isteyen öğrencilerin heyecanla beklediği ön değerlendirme aşaması başlıyor. Sınavlara hazırlık içinde olan öğrenciler ve velileri tarafından sınav tarihi hakkında araştırmalar hız kazandı. MEB ise yayımladığı takvim ile birlikte BİLSEM hakkında merak edilenleri açıkladı. Peki, BİLSEM sınavı ne zaman? 2022 BİLSEM ön değerlendirme hangi tarihlerde yapılacak?
BİLSEM sınavı ne zaman? Yetenek alanlarına göre eğitim BİLSEM'lerde eğitim görmeye hazırlanan öğrenciler için sırada ön değerlendire aşaması var. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı 2022 BİLSEM takvimine göre sınav için geri sayım başladı. BİLSEM hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, BİLSEM sınavı ne zaman? 2022 BİLSEM ön değerlendirme hangi tarihlerde yapılacak? İşte haberin detayları...
2022 BİLSEM SINAVI NE ZAMAN?
2022 yılı BİLSEM ön değerlendirme sınavı 19 Şubat-08 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılacak. Ön değerlendirme, genel zihinsel yetenek alanı için il tanılama sınav komisyonları tarafından belirlenen uygulama merkezlerinde, resim ve müzik yetenek alanları için ise öğrencilerin kayıtlı bulundukları okullarda yapılacak.
ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ön değerlendirme uygulamaları tamamlandıktan sonra yetenek alanlarına göre Bakanlık tarafından belirlenecek puanı geçen öğrenciler yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacak. Bireysel değerlendirme hak kazanan öğrenciler 13 Mayıs 2022 tarihinde ilan edilecek.
BİREYSEL DEĞERLENDİRME GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEBBİS/BİLSEM Modülü /Bireysel Değerlendirme İşlemleri ekranı üzerinden verilen randevu bilgilerinin yer aldığı fotoğraflı giriş belgeleri okul müdürlüklerince 03 Haziran 2022 tarihinden itibaren e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi/ İlkokul Ortaokul Kurum İşlemleri/ Sınav İşlemleri Modülünde yazdırılarak öğrenci velilerine imza karşılığında teslim edilecek.
BİREYSEL DEĞERLENDİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 19 Ağustos 2022 tarihinde ilan edilecek. Bireysel değerlendirme uygulamaları sonucunda Bakanlık tarafından yetenek alanlarına göre belirlenecek olan puanı geçen öğrenciler bilim ve sanat merkezine kayıt hakkı kazanacak.
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