Nakil işlemleri ne zaman açılacak? Ortaöğretim ve lise nakil işlemleri başladı mı? MEB son dakika...
Nakil işlemleri ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Devlete bağlı okullarda 2. Dönemde farklı okullara geçiş yapmak isteyen öğrenciler başvurularını yapacakları tarihleri merak ediyor. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, Nakil işlemleri ne zaman açılacak? Ortaöğretim ve lise nakil işlemleri başladı mı? MEB son dakika...
Nakil işlemleri ne zaman açılacak? Ortaöğretim ve lise nakil işlemleri başladı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İlk dönemin sona ermesi ve yarıyıl tatilinin başlamasıyla ikinci döneme ilişkin başvuruların alınması için bekleyiş başladı. Konuyla ilgili olarak "e-Okul ile MEB 2. Dönem lise nakil başvuru tarihleri merak ediliyor. İşte, nakil işlemleri ne zaman açılacak? Ortaöğretim ve lise nakil işlemleri başladı mı? MEB son dakika...
LİSE NAKİLLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. Gelişmeleri haberimizden, MEB resmi sitesi üzerinden ve e-Okul sistemi aracılığı ile takip edebilirsiniz...
Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulu olan Anadolu liseleri ile Anadolu liseleri kendi arasında, her sınıf seviyesinde geçiş yapılabilecek. Merkezî sınav puanıyla öğrenci alan ortaöğretim kurumları arasında taban puan ve boş kontenjan şartına bağlı olarak yerel yerleştirmeyle öğrenci alan ortaöğretim kurumları arasında ise boş kontenjan ve başarı puanı üstünlüğüne göre 12. sınıfa kadar nakil veya geçiş olabilecek.
Merkezî sınav puanıyla ve yerel yerleştirmeyle öğrenci alan mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının kendi arasındaki nakil ve geçiş işlemlerine ilişkin de düzenleme yapıldı. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının yetenek, mülakat, mülakat-beden yeterliliği sınavıyla öğrenci alınan alanlarına, diğer alan ve ortaöğretim kurumlarının hazırlık, 9 ve 10. sınıflarından geçiş imkânı sağlandı.
11'inci sınıf sonunda mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına geçiş yapmak isteyen öğrenciler, öğrenim hakkını kullanmamış sayılacak ve öğrenci, meslek derslerinde göreceği eğitime bağlı olarak bir üst sınıfa devam edecek. Anadolu imam hatip liselerine geçiş yapan öğrenciler de istemeleri hâlinde bu kapsamda değerlendirilebilecek.
Nakil ve geçiş kriterleri güncellendi
Öğrencinin okula yerleştirmeye esas puanı dikkate alınarak açık kontenjan bulunması hâlinde puan üstünlüğüne göre yapılan, ortaöğretim kurumları arasında nakil ve geçişlerde şartların eşitliği hâlinde "yaşı küçük" öğrenciye öncelik veriliyordu.
Değişiklikle, merkezî sınav puanıyla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği hâli ile yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullarda başvurunun kontenjandan fazla olması durumunda, değerlendirme kriterlerine standart getirildi. Bu durumdaki nakil ve geçişlerde, başarı puanına öncelik verildi; eşitliğin yine bozulmaması halinde "yaş küçüklüğü", sıralamada son kriter olarak düzenlendi.en liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulu olan Anadolu liseleri ile Anadolu liseleri kendi arasında, her sınıf seviyesinde geçiş yapılabilecek. Merkezî sınav puanıyla öğrenci alan ortaöğretim kurumları arasında taban puan ve boş kontenjan şartına bağlı olarak yerel yerleştirmeyle öğrenci alan ortaöğretim kurumları arasında ise boş kontenjan ve başarı puanı üstünlüğüne göre 12. sınıfa kadar nakil veya geçiş olabilecek.
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