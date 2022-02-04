Nakil işlemleri ne zaman açılacak? Ortaöğretim ve lise nakil işlemleri başladı mı? MEB son dakika...

Değişiklikle, merkezî sınav puanıyla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği hâli ile yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullarda başvurunun kontenjandan fazla olması durumunda, değerlendirme kriterlerine standart getirildi. Bu durumdaki nakil ve geçişlerde, başarı puanına öncelik verildi; eşitliğin yine bozulmaması halinde "yaş küçüklüğü", sıralamada son kriter olarak düzenlendi.en liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulu olan Anadolu liseleri ile Anadolu liseleri kendi arasında, her sınıf seviyesinde geçiş yapılabilecek. Merkezî sınav puanıyla öğrenci alan ortaöğretim kurumları arasında taban puan ve boş kontenjan şartına bağlı olarak yerel yerleştirmeyle öğrenci alan ortaöğretim kurumları arasında ise boş kontenjan ve başarı puanı üstünlüğüne göre 12. sınıfa kadar nakil veya geçiş olabilecek.