04 Şubat 2022, Cuma
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MEB SON DUYURULAR: 15 tatil uzatılıyor mu? Okullar 7 Şubat Pazartesi günü açılacak mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.02.2022
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MEB SON DUYURULAR: 15 tatil uzatılıyor mu? Okullar 7 Şubat Pazartesi günü açılacak mı?

Okulların açılma takvimi veliler ve öğrenciler tarafından merak ediliyor. Vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında okulların yüz yüze eğitime ara verip vermeyeceği merak ediliyordu. Ara tatilin sonlarına geldiğimiz dönemde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelecek son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, 15 tatil uzatılıyor mu? Okullar 7 Şubat Pazartesi günü açılacak mı?

15 tatil uzatılıyor mu? Okullar 7 Şubat Pazartesi günü açılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veli sömestr tatilinin biteceği ve yeni dönemin başlayacağı tarihi an itibarıyla araştırmaya başladı. Bilindiği üzere yarıyıl tatilinin uzatılacağına dair iddialara Bakan Özer açıklamaları ile yanıt vermişti. Konu hakkında yeni açıklamalar bu süreçte yakından takip ediliyor. İşte, 15 tatil uzatılıyor mu? Okullar 7 Şubat Pazartesi günü açılacak mı?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bakan Özer geçtiğimiz günlerde yarıyıl tatilinin sona ereceği tarihi paylaşmıştı. Tatilin uzatılmayacağını üstüne basa basa ifade eden Milli Eğitim Bakanı "Özer 7 Şubat'ta, 81 ilde tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime devam edeceğiz. Omicron ve vaka sayılarından dolayı yüz yüze eğitime ara vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı. Böylece "Okullar ne zaman açılacak?" sorusu yanıt bulmuş oldu.

YÜZ YÜZE EĞİTİM DEVAM EDECEK Mİ?

Bakan Özer, ikinci dönem de eğitimin aynı şekilde devam edeceğini dile getirdi.

Özer "7 Şubat'ta, 81 ilde tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime devam edeceğiz. Omicron ve vaka sayılarından dolayı yüz yüze eğitime ara vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

5 AYLIK BAŞARILI SÜREÇ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okullarda ikinci dönemin pazartesi başlayacağını hatırlattı. "Salgına rağmen yüz yüze eğitimi başarı ile sürdürdüğümüzü geçtiğimiz 5 ayda hep birlikte gösterdik" dedi.

EN KORUNAKLI YERLER EĞİTİM KURUMLARIDIR

Özer, şunları kaydetti; Biz son 5 ayda şunu gösterdik, tüm velilerimizle, öğretmenlerimizle, öğrencilerimizle bir toplum içerisindeki en korunaklı yerler eğitim kurumlarıdır. Okullar sadece öğrenme yerleri değildir. Aynı zamanda geleceğimizi şekillendirecek olan nesillerin psikolojik, duygusal, kişisel, gelişimlerini de gerçekleştirdiği yerlerdir.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullar 7 Şubat Pazartesi günü yeniden açılacak. 15 tatil 4 Şubat tarihinde sona erecek.

Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Okulları hiç kapatmayalım. Önlemlere riayet edelim, okullarımız hep açık kalsın" dedi. Özer bir öğrenciye de, "7 Şubat'ta buluşuyoruz. Aynı kararlılıkla devam edeceğiz. 2 hafta sonra görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Yarıyıl tatilinin 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanmasının ardından öğrenci ve öğretmenler 7 Şubat Pazartesi günü yeniden okullarda olacak.

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