MEB SON DUYURULAR: 15 tatil uzatılıyor mu? Okullar 7 Şubat Pazartesi günü açılacak mı?

15 tatil uzatılıyor mu? Okullar 7 Şubat Pazartesi günü açılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veli sömestr tatilinin biteceği ve yeni dönemin başlayacağı tarihi an itibarıyla araştırmaya başladı. Bilindiği üzere yarıyıl tatilinin uzatılacağına dair iddialara Bakan Özer açıklamaları ile yanıt vermişti. Konu hakkında yeni açıklamalar bu süreçte yakından takip ediliyor. İşte, 15 tatil uzatılıyor mu? Okullar 7 Şubat Pazartesi günü açılacak mı?