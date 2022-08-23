YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? Üniversite boş kontenjanlar açıklandı mı? ÖSYM 2 ve 4 yıllık bölümlerin tavan ile taban puanları

ÜNİVERSİTE TAVAN VE TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2 milyon 900 binden fazla aday arasından 850 bin öğrencinin örgün eğitim kurumlarına yerleştirildiğini açıkladı. Üniversitelerin taban ve tavan puanları ikinci tercih kılavuzunun açıklanması ile birlikte duyurulacak. Üniversite kayıtlarının sona ermesinin ardından Yükseköğretim Kurulu (YÖK) boş kalan kontenjanları ÖSYM'ye bildirecek. Ölçme Seçme ve Yerleştirme merkezi ise boş kalan kontenjanlarla ilgili bir kılavuz hazırlayacak ve öğrenciler ile paylaşacak. Adaylar ek tercihleri bu kılavuza göre hazırlayacak.