YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? Üniversite boş kontenjanlar açıklandı mı? ÖSYM 2 ve 4 yıllık bölümlerin tavan ile taban puanları
YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanması sonrasında henüz lisans ve önlisans bölümlerinden bir tanesine yerleşmeyen adaylar ek tercih tarihlerini merak ediyor. ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuz ile üniversitelerin boş kontenjanları belli olacak. İşte, YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? Üniversite boş kontenjanlar açıklandı mı? ÖSYM 2 ve 4 yıllık bölümlerin tavan ile taban puanları
YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? Üniversite boş kontenjanlar açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM'nin ek tercih tarihlerini açıklamasının ardından boş kontenjanlar da belli olacak. 2 ve 4 yıllık üniversite tercihinde bulunacak adaylar boş kalan kontenjanlara göre tercihlerini gerçekleştirecek. Peki, YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? Üniversite boş kontenjanlar açıklandı mı? ÖSYM 2 ve 4 yıllık bölümlerin tavan ile taban puanları...
2022 YKS ÜNİVERSİTE BOŞ KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?
Ek tercihler için tarihleri bekleyen adaylar, bir yandan hangi bölümlerin ve üniversitelerin boş kaldığını merak ediyor. ÖSYM henüz boş kalan kontenjanları açıklamadı. Açıklanan takvime göre kayıt işlemleri 26 Ağustos tarihi itibarıyla sona erecek. Sadece tercih edilmeyen bölümler değil, istemediği bölümlere yerleşen adaylar da üniversiteye kayıt yaptırmayabiliyor.
Bu sebeple boş kalan kontenjanların detayları üniversite kayıtları sona erdikten sonra açıklanacak. Ancak YÖK Başkanının yaptığı açıklamaya göre 13 bin kontenjan boş kaldı.
ÜNİVERSİTE TAVAN VE TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?
Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2 milyon 900 binden fazla aday arasından 850 bin öğrencinin örgün eğitim kurumlarına yerleştirildiğini açıkladı. Üniversitelerin taban ve tavan puanları ikinci tercih kılavuzunun açıklanması ile birlikte duyurulacak. Üniversite kayıtlarının sona ermesinin ardından Yükseköğretim Kurulu (YÖK) boş kalan kontenjanları ÖSYM'ye bildirecek. Ölçme Seçme ve Yerleştirme merkezi ise boş kalan kontenjanlarla ilgili bir kılavuz hazırlayacak ve öğrenciler ile paylaşacak. Adaylar ek tercihleri bu kılavuza göre hazırlayacak.
GEÇTİĞİMİZ YIL 164 BİN KONTENJAN BOŞ KALMIŞTI!
2022 yılında uygulanan üniversite sınavında baraj uygulamasının kaldırılmasıyla rekor sayıda katılımla YKS oturumları düzenlenmişti. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar yaptığı açıklamada barajın kaldırılması ve sınav süresinin uzatılması gibi değişikliklerle üniversitelerin daha ulaşılabilir bir hale geldiğinin altını çizdi. KKTC üniversiteleri hariç üniversitelerde geçtiğimiz yıl boş kontenjan sayısı 164 bin iken bu yıl bu sayı 13 bin seviyelerine kadar geriledi.
YKS EK TERCİH TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?
26 Ağustos'ta sona erecek üniversite kayıt işlemlerinin ardından YKS üniversite ek tercih işlemleri başlayacak. Henüz ÖSYM ek tercih tarihlerine ilişkin bir bilgilendirme yapmadı. Geride bıraktığımız eğitim döneminde ek tercihler 14-18 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Bu yılda benzer şekilde tercihlerin Ekim ayının ilk haftası alınması bekleniyor.
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- YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? Üniversite boş kontenjanlar açıklandı mı? ÖSYM 2 ve 4 yıllık bölümlerin tavan ile taban puanları
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