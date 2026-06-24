Mühendislikte kadınların yükselişi sürüyor: Son 10 yılın en yüksek oranına ulaşıldı
Türkiye'de mühendislik eğitimi alan kadınların sayısı son 10 yılda 163 bini aştı. Kadın öğrencilerin toplam mühendislik öğrencileri içindeki payı ise yüzde 31,6'ya çıkarak son 10 yılın zirvesine ulaştı. YÖK Başkanı Erol Özvar, savunma sanayisinden yapay zekaya kadar birçok alanda kadın mühendislerin katkısının arttığını vurguladı.
Türkiye'de mühendislik alanında kadın öğrenci sayısı istikrarlı şekilde yükselmeye devam ediyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) verilerine göre, son 10 yılda mühendislik programlarında öğrenim gören kadınların sayısı 163 bini aşarken toplam öğrenciler içindeki kadın oranı da son yılların en yüksek seviyesine çıktı.
KADIN ÖĞRENCİLERİN SAYISI 163 BİNİ GEÇTİ
YÖK tarafından paylaşılan verilere göre, 2016 yılında mühendislik fakültelerinde eğitim gören kadın öğrenci sayısı 146 bin 766 olarak kayıtlara geçmişti. 2026 yılı itibarıyla bu sayı 163 bin 105'e yükseldi.
Böylece son 10 yılda mühendislik programlarında öğrenim gören kadın öğrenci sayısında yüzde 11,1'lik artış yaşandı. Kadın öğrencilerin toplam mühendislik öğrencileri içindeki payı ise aynı dönemde yüzde 27,5'ten yüzde 31,6'ya çıktı.
SON 10 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİ
2025-2026 eğitim öğretim yılında mühendislik bölümlerinde öğrenim gören toplam öğrenci sayısı 516 bin 471 olarak belirlendi. Bu öğrencilerin yüzde 31,6'sını kadınlar oluşturdu. Bu oran, son 10 yılın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti. Veriler, mühendislik alanında kadınların temsiliyetinin her yıl düzenli şekilde arttığını ortaya koydu.
Yıllara göre kadın öğrenci oranı
|Yıl
|Kadın Öğrenci Oranı
|2022
|%28,1
|2023
|%28,7
|2024
|%29,7
|2025
|%30,6
|2026
|%31,6
YÖK BAŞKANI ÖZVAR: KADIN MÜHENDİSLERİN KATKISI BÜYÜYOR
Mühendislik alanında kadın öğrenci sayısındaki yükselişten memnuniyet duyduklarını belirten Özvar, kadın mühendislerin birçok başarı hikâyesinde daha görünür hale geldiğini söyledi.
Özvar, "Savunma sanayi başta olmak üzere havacılık, uzay, yapay zeka, yazılım, enerji ve ileri teknoloji alanlarında Türk mühendislerin ortaya koyduğu başarılar ülkemizin gurur kaynağıdır. Bu başarı hikayelerinde kadın mühendislerimizin katkısının her geçen gün daha da arttığını görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.